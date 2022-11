Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 60 punten voor de Duitse DAX, een min van 19 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van eveneens 19 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenmarkten stegen vrijdag, hoewel beleggers er steeds minder van overtuigd zijn dat de Federal Reserve een stapje terug zal doen met zijn agressieve renteverhogingen.

"Opmerkingen van Fed-bestuurders wijzen op hogere rentes", merkte ook ING op. Daarnaast was volgens de bank sprake van winstnemingen, na een rally van bijna 15 procent in anderhalve maand tijd.

Daarnaast concentreerde de markt zich op het European Banking Congress in Frankfurt."De inflatie in de eurozone is veel te hoog", aldus voorzitter Christine Lagarde vrijdag. "En de inflatie zal waarschijnlijk hoog blijven, voor een langere periode."

Uiteindelijk moet de rente zo hoog liggen dat het de inflatie terugbrengt naar de doelstelling van 2 procent, aldus Lagarde. Hoe snel dit moet en tot hoe hoog de rente moet worden verhoogd, dat moet blijken uit de inflatieverwachtingen, volgens de voorzitter.

Collega Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei vrijdag dat de rente in december vermoedelijk dicht bij een neutraal niveau komt. "Op dat moment stimuleren we de economische groei niet meer, maar remmen we die ook nog niet af", aldus Knot, die verder aangaf dat naarmate het monetaire beleid verder verkrapt, het tempo van de renteverhogingen omlaag gaat.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Britse detailhandelsverkopen in oktober op maandbasis zijn gestegen met 0,6 procent, terwijl deze op jaarbasis daalden met 6,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Aandelenkoersen van banken deden het vandaag goed. In Brussel was het aandeel KBC koploper met een koersstijging van 3,1 procent en in Parijs won de koers van het aandeel BNP Paribas 1,5 procent. In Amsterdam was de koers van het aandeel ING één van de uitblinkers met een winst van 1,3 procent. ING kreeg een plekje op de favorietenlijst van Morgan Stanley.

In Parijs ging Teleperformance aan kop met een winst van 3,8 procent, Schneider Electric steeg 3,3 procent, terwijl Saint Gobain 2,2 procent hoger noteerde. Alstom verloor 1,2 procent. Unibail-Rodamco-Westfield daalde 1,2 procent, na een verkoopadvies van Goldman Sachs.

In Frankfurt won MTU Aero Engines 3,4 procent, Heidelbergcement steeg 3,1 procent en Zalando daalde 3,0 procent.

Euro STOXX 50 3924.84 (+1,2%)

STOXX Europe 600 433.33 (+1,2%)

DAX 14431.86 (+1,2%)

CAC 40 6644.46 (+1,0%)

FTSE 100 7385.52 (+0,5%)

SMI 11045.49 (+1,2%)

AEX 712.55 (+0,6%)

BEL 20 3651.97 (+1,5%)

FTSE MIB 24675.18 (+1,4%)

IBEX 35 8127.80 (+1,1%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood, na vrijdag hoger te zijn gesloten.

De winsten werden beperkt door de tanende verwachting dat de Federal Reserve de rente minder agressief zal verhogen.

De markt verwacht momenteel dat de Federal Funds Rate komend voorjaar ergens tussen de 4,75 procent en 5,5 procent zal pieken, volgens CME FedWatch Tool.

Wolfe Research zei dat de toespraak van St. Louis Fed James Bullard [donderdag] de visie heeft versterkt dat de Fed de rente tot wel 6 procent zou kunnen verhogen. "Wij zijn van mening dat ons bearish scenario voor de middellange termijn volledig intact blijft"

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de bestaande woningverkopen in de VS in oktober op maand- en jaarbasis zijn gedaald met respectievelijk 5,9 procent en 28,4 procent tot 4,43 miljoen woningen.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in oktober verder gedaald. De Leading Economic Index daalde met 0,8 procent en kwam uit op 114,9, na een daling van 0,5 procent in september.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,9 procent lager op 80,08 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis verloor de prijs voor een vat ruwe olie 10 procent, de sterkste daling op weekbasis in zeven maanden.

Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS slechts de Chicago Fed index van oktober geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

JD.com heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald. Dit meldde het Chinese e-commercebedrijf vrijdag. Zowel de omzet als de winst stegen. Donderdag kwam Alibaba al met sterke kwartaalcijfers, waarop het aandeel behoorlijk steeg. JD.com daalde 2,9 procent. Alibaba verloor 4,0 procent.

Applied Materials noteerde 0,7 procent hoger. De toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie kwam donderdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten, nadat vorige maand nog werd gewaarschuwd voor een moeizaam kwartaal.

Kledingretailer Gap schreef het afgelopen kwartaal weer zwarte cijfers en dat werd donderdag nabeurs beloond met een koerswinst van 7 procent voor het aandeel. Het aandeel won 7,3 procent.

S&P 500 index 3.965,34 (+0,5%)

Dow Jones index 33.745,69 (+0,6%)

Nasdaq Composite 11.146,06 (0,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag in het rood, waarbij vooral in Hongkong een stevig verlies werd geleden.

Nikkei 225 27.900,74 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.073,36 (-0,8%)

Hang Seng 17.603,05 (-2,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0280. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0328 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0360 op de borden.

USD/JPY Yen 140,50

EUR/USD Euro 1,0280

EUR/JPY Yen 144,43

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumentenvertrouwen - November (NL)

06:30 Investeringen - September (NL)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (Dld)

14:30 Chicago Fed index - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers derde kwartaal (VS)