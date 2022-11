Uitgelicht: NN Group voorzichtig met belonen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group kocht dit jaar voor 1 miljard euro aan eigen aandelen in, om de opbrengst van de verkochte vermogensbeheertak terug te laten vloeien naar de aandeelhouders. Dat pakte gunstig uit voor het kapitaalrendement dit jaar, omdat de verzekeraar als minimale doelstelling heeft om 250 miljoen euro per jaar in te kopen. Achteraf gezien was NN Group daarmee misschien iets te gul, stelde analist Jason Kalamboussis van ING. De ruime overschrijding schepte verwachtingen bij beleggers dat het minimumbedrag wel wat omhoog zou kunnen, terwijl dat volgens hem niet verstandig is. NN Group heeft immers al alle vrijheid om meer aandelen in te kopen als er meer contanten in kas zijn dan verwacht. Toch waren, behalve ING dan, analisten en beleggers teleurgesteld dat de doelstelling voor de aandeleninkopen donderdag bij de beleggersdag niet werd opgevijzeld, naar bijvoorbeeld 350 miljoen euro per jaar. Het aandeel kwam dan ook onder druk. Dit kwam ook omdat de verzekeraar vrij behoudend leek in zijn verwachting voor de jaarlijkse aangroei van het kapitaal. De doelstellling van 1,5 miljard euro, die voor 2023 was gesteld, werd vorig jaar al bereikt. Daarom dacht JPMorgan dat in 2025 een doelstelling van 2,0 miljard euro best haalbaar was. De analistenconsensus zat voor 2024 immers al tegen 1,9 miljard euro. NN Group hield het echter bij 1,8 miljard euro in 2025. Magertjes, oordeelden beleggers. De verzekeraar hield vast aan de mantra van 'underpromise and overdeliver', die in het verleden onder topman Lard Friese geen windeieren legde. Zeker afgezet tegen rivaal Aegon, die jarenlang wellicht het omgekeerde deed. Inmiddels is Friese overgestapt naar de stadgenoot in Den Haag om daar het kunstje nog eens te laten zien. De huidige topman van NN Group, David Knibbe, kent het al. Ook het dividendbeleid ging tijdens de beleggersdag in Londen niet op de schop. NN Groep belooft een stijgend dividend, zonder daar concrete getallen aan vast te plakken. De afgelopen jaren steeg het dividend met 7 procent per jaar. Ondanks de teleurstelling was JPMorgan dan ook wel zo eerlijk om te erkennen dat NN Group nog altijd een aantrekkelijk rendement aan dividend en aandeleninkopen biedt. De verzekeraar gedroeg zich op de beleggersdag gewoon zoals dat hoort: niet te veel beloven, maar spelen op zeker. Bron: ABM Financial News

