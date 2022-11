Wall Street hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,5 procent tot 3.965,40 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.745,69 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.146,06 punten.



De winsten werden beperkt door de tanende verwachting dat de Federal Reserve de rente minder agressief zal verhogen. De markt verwacht momenteel dat de Federal Funds Rate komend voorjaar ergens tussen de 4,75 procent en 5,5 procent zal pieken, volgens CME FedWatch Tool. Wolfe Research zei dat de toespraak van St. Louis Fed James Bullard [donderdag] de visie heeft versterkt dat de Fed de rente tot wel 6 procent zou kunnen verhogen. "Wij zijn van mening dat ons bearish scenario voor de middellange termijn volledig intact blijft" Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de bestaande woningverkopen in de VS in oktober op maand- en jaarbasis zijn gedaald met respectievelijk 5,9 procent en 28,4 procent tot 4,43 miljoen woningen. De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in oktober verder gedaald. De Leading Economic Index daalde met 0,8 procent en kwam uit op 114,9, na een daling van 0,5 procent in september. De euro/dollar noteerde op 1,0328. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0357 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0360 op de borden. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,9 procent lager op 80,08 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis verloor de prijs voor een vat ruwe olie 10 procent, de sterkste daling op weekbasis in zeven maanden. Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS slechts de Chicago Fed index van oktober geagendeerd. Bedrijfsnieuws JD.com heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald. Dit meldde het Chinese e-commercebedrijf vrijdag. Zowel de omzet als de winst stegen. Donderdag kwam Alibaba al met sterke kwartaalcijfers, waarop het aandeel behoorlijk steeg. JD.com daalde 2,9 procent. Alibaba verloor 4,0 procent. Applied Materials noteerde 0,7 procent hoger. De toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie kwam donderdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten, nadat vorige maand nog werd gewaarschuwd voor een moeizaam kwartaal. Kledingretailer Gap schreef het afgelopen kwartaal weer zwarte cijfers en dat werd donderdag nabeurs beloond met een koerswinst van 7 procent voor het aandeel. Het aandeel won 7,3 procent. Bron: ABM Financial News

