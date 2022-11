Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,2 procent tot 433,33 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,2 procent op 14.431,86 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,0 procent op 6.644,46 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.385,52 punten.

Europese aandelenmarkten stegen vrijdag, hoewel beleggers er steeds minder van overtuigd zijn dat de Federal Reserve een stapje terug zal doen met zijn agressieve renteverhogingen.

"Opmerkingen van Fed-bestuurders wijzen op hogere rentes", merkte ook ING op. Daarnaast was volgens de bank sprake van winstnemingen, na een rally van bijna 15 procent in anderhalve maand tijd.

Daarnaast concentreerde de markt zich op het European Banking Congress in Frankfurt."De inflatie in de eurozone is veel te hoog", aldus voorzitter Christine Lagarde vrijdag. "En de inflatie zal waarschijnlijk hoog blijven, voor een langere periode."

Uiteindelijk moet de rente zo hoog liggen dat het de inflatie terugbrengt naar de doelstelling van 2 procent, aldus Lagarde. Hoe snel dit moet en tot hoe hoog de rente moet worden verhoogd, dat moet blijken uit de inflatieverwachtingen, volgens de voorzitter.

Collega Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei vrijdag dat de rente in december vermoedelijk dicht bij een neutraal niveau komt. "Op dat moment stimuleren we de economische groei niet meer, maar remmen we die ook nog niet af", aldus Knot, die verder aangaf dat naarmate het monetaire beleid verder verkrapt, het tempo van de renteverhogingen omlaag gaat.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Britse detailhandelsverkopen in oktober op maandbasis zijn gestegen met 0,6 procent, terwijl deze op jaarbasis daalden met 6,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0360. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0378 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0360 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,5 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Aandelenkoersen van banken deden het vandaag goed. In Brussel was het aandeel KBC koploper met een koersstijging van 3,1 procent en in Parijs won de koers van het aandeel BNP Paribas 1,5 procent. In Amsterdam was de koers van het aandeel ING één van de uitblinkers met een winst van 1,3 procent. ING kreeg een plekje op de favorietenlijst van Morgan Stanley.

In Parijs ging Teleperformance aan kop met een winst van 3,8 procent, Schneider Electric steeg 3,3 procent, terwijl Saint Gobain 2,2 procent hoger noteerde. Alstom verloor 1,2 procent. Unibail-Rodamco-Westfield daalde 1,2 procent, na een verkoopadvies van Goldman Sachs.

In Frankfurt won MTU Aero Engines 3,4 procent, Heidelbergcement steeg 3,1 procent en Zalando daalde 3,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 3.961,39 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.