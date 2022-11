Inflatievreugde op Damrak houdt aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen. Op een slotstand van 712,55 punten op vrijdag won de AEX bijna anderhalf procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 702,91 punten, toen een winst van 4,6 procent.

De aankondiging van stimuleringsmaatregelen en een soepeler Covid-beleid in China, in combinatie met de hoop dat centrale banken de beleidsrentes niet veel verder zullen verhogen gaven beleggers deze week aanvankelijk moed, zag investment manager Simon Wiersma van ING.

Richting het eind van de week maakte de Federal Reserve echter duidelijk dat men nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Fed-bestuurder James Bullard opperde daarbij dat de federal funds rate verhoogd moet worden tot zeker 5 maar mogelijk 7 procent.

De markt reageerde eerder deze week juist nog positief op nieuw bewijs dat de inflatie in de Verenigde Staten eindelijk lijkt af te koelen.

De Amerikaanse producentenprijzen stegen in oktober met 0,2 procent op maandbasis. Er was door economen voor oktober gerekend op een stijging met 0,4 procent op maandbasis. De kerninflatie kwam op jaarbasis uit op 5,4 procent, van 5,6 procent in september.

Luc Aben van Van Lanschot Kempen temperde de verwachtingen. "Één inflatiezwaluw maakt nog geen zomer", aldus de econoom, "Maar schijnbaar waren beleggers al tevreden dat er op z’n minst enige hoop gloort dat de beleidsrente niet nóg hoger moet dan ze nu verwachten."

Volgens Aben kan een "patroon van steeds kleinere rentestapjes" er wel voor zorgen dat de tegenwind voor de aandelenbeurzen "langzaam aan kracht afneemt."

Bank of America waarschuwde vrijdag in een rapport dat de bear market rally op de aandelenmarkten mogelijk juist spoedig voorbij is.

Inflatie eurozone koelt niet af

Daar waar de inflatie in de VS eindelijk wat lijkt af te koelen, is daar in de eurozone voorlopig nog geen sprake van.

De inflatie van de eurozone kwam in oktober op maandbasis uit op 1,5 procent, conform een voorlopig cijfer. In september bedroeg de inflatie op maandbasis 1,2 procent. De inflatie op jaarbasis liep vorige maand op naar 10,6 procent tegen 9,9 procent in september en bij een eerder gemelde 10,7 procent.

Hoewel er in toenemende mate tekenen zijn dat de prijsdruk stabiliseert, zal een daling geleidelijk plaatsvinden en duikt de inflatie zeker niet voor het vierde kwartaal van 2023 onder de 2 procent die de Europese Centrale Bank nastreeft, schreven economen van Oxford Economics.

In een toespraak waarschuwde voorzitter Christine Lagarde dat de ECB de rente zal blijven verhogen.

"De inflatie in de eurozone is veel te hoog", aldus Lagarde. "En de inflatie zal waarschijnlijk hoog blijven, voor een langere periode."

Uiteindelijk moet de rente zo hoog liggen dat het de inflatie terugbrengt naar de doelstelling van 2 procent, aldus Lagarde. Hoe snel dit moet en tot hoe hoog de rente moet worden verhoogd, dat moet blijken uit de inflatieverwachtingen, volgens de voorzitter.

Collega Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei vrijdag dat de rente in december vermoedelijk dicht bij een neutraal niveau komt. "Op dat moment stimuleren we de economische groei niet meer, maar remmen we die ook nog niet af", aldus Knot, die verder aangaf dat naarmate het monetaire beleid verder verkrapt, het tempo van de renteverhogingen omlaag gaat.

Econoom Carsten Brzeski van ING rekent voor december op een verhoging van 50 basispunten door de ECB.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0351 en daarmee op weekbasis vrijwel stabiel.

WTI-olie werd op weekbasis zo'n 11 procent goedkoper en kostte vrijdag rond de 79 dollar per vat. De oliemarkten maken zich zorgen over de impact van een mondiale groeivertraging op de vraag naar olie.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was afgelopen week Prosus, met een winst van ruim 7 procent. Just Eat Takeaway was hekkensluiter, met een verlies op weekbasis van bijna 8 procent. Aandeelhouders van de maaltijdbezorger gingen vrijdag wel akkoord met de verkoop van het belang in iFood aan Prosus.

Prosus won terrein ondanks koersdoelverlagingen door ABN AMRO, ING en UBS. Deze week opende Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, de boeken. Tencent behaalde een lagere omzet die ook nog eens onder verwachting was. Prosus zelf zal volgende week een kwartaalupdate geven.

ASML steeg op weekbasis ruim 3,5 procent, terwijl Besi en ASMI rond een procent daalden. Bank of America blijft positief gestemd over de Europese halfgeleidersector, ondanks alle macro-economische onzekerheid van dit moment. "We verwachten dat Europese halfgeleiders vanaf het vierde kwartaal beter zullen presteren dan de markt", aldus de analisten. Favorieten zijn ASMI en Besi.

NN Group daalde bijna 2 procent op weekbasis, nadat de verzekeraar op een beleggersdag in Londen nieuwe doelstellingen presenteerde. Analisten reageerden overwegend teleurgesteld op de nieuwe doelen.

In de AMX steeg ABN AMRO ruim 3 procent dankzij een koopadvies bij Deutsche Bank. Koploper Vopak ging ruim 6 procent omhoog op weekbasis en bleef daarmee net Alfen voor.

Air France-KLM maakte een koersval van ruim 9 procent bij een slotkoers van 1,27 euro op vrijdag. De luchtvaarder haalt 300 miljoen euro op met de uitgifte van diepachtergestelde converteerbare obligaties.

TKH verloor deze week 6,5 procent na rapportering van cijfers. ING sprak nochtans van een solide kwartaalupdate. Degroof Petercam verwacht dat 2022 zelfs een recordjaar wordt voor het bedrijf op het vlak van omzet, winst en orderinstroom. Beide banken verlaagden wel hun koersdoel voor TKH.

In de AScX daalde Azerion bijna 7 procent en CM.com zelfs 13 procent op weekbasis. Berenberg startte met het volgen van Azerion met een koopadvies en een koersdoel van 8,60 euro. Verder maakte Azerion de overname van het Londense Hybrid Theory bekend. De verkopers krijgen in ruil krap 1,4 miljoen aandelen Azerion geleverd.

Vivoryon won meer dan 16 procent op weekbasis. ForFarmers steeg ongeveer een half procent op weekbasis na een strategische update.

Op lokaal niveau schoot het centenfonds Lavide ruim 17 procent omhoog. Lavide houdt op 27 december een aandeelhoudersvergadering waarin de lege beurshuls een nieuwe naam moet krijgen en een nieuwe CEO in de persoon van Diede van den Ouden.

Lucas Bols steeg een half procent na cijfers.