Leidende indicatoren VS dalen verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in oktober verder gedaald. Dit meldde The Conference Board vrijdag. De Leading Economic Index daalde met 0,8 procent en kwam uit op 114,9, na een daling van 0,5 procent in september. In augustus was er even een pas op de plaats, maar sinds maart is de index niet meer gestegen. "De daling van de LEI weerspiegelt de verslechterende vooruitzichten van de consument te midden van hoge inflatie en stijgende rentes", zei Ataman Ozyildirim van The Conference Board in een toelichting. De Conference Board voorspelt dat de reële bbp-groei in 2022 1,8 procent op jaarbasis zal bedragen, "en een recessie begint waarschijnlijk rond het einde van het jaar en houdt tot medio 2023 aan". De LEI index is een conjunctuurindicator die de ontwikkeling van de economie in het komende halfjaar weergeeft. De hoofdindicator is opgebouwd uit het gewogen gemiddelde van verschillende deelindicatoren, zoals het consumentenvertrouwen, het gemiddelde van de gewerkte uren in de industrie en aandelenprijzen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.