Knot: ECB bereikt in december neutraal renteniveau

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank komt volgende maand vermoedelijk dicht bij een neutraal renteniveau en de kans wordt dan groter dat het tempo van de renteverhogingen omlaag gaat. Dit zei de president van De Nederlandsche Bank en ECB-bestuurslid Klaas Knot vrijdag in een toespraak in Frankfurt.

"Vooruitkijkend verwacht ik dat we tijdens de beleidsvergadering van volgende maand in grote lijnen neutraal terrein zullen bereiken. Op dat moment stimuleren we de economische groei niet meer, maar remmen we die ook nog niet af", aldus Knot. Eigenlijk is er dan sprake van een theepauze, aldus de bankier, net als bij voetbal, en dan legt de coach aan de spelers uit wat het plan is voor de tweede helft. "Bijvoorbeeld meer tiki-taka dan kick and rush."

Hoe snel en in hoeverre renteverhogingen ervoor gaan zorgen dat de inflatie omlaag komt, is onduidelijk en wordt per ECB-bijeenkomst bepaald, aldus Knot

"Naarmate het monetaire beleid verder verkrapt, wordt het waarschijnlijker dat het tempo van de renteverhogingen zal vertragen", aldus Knot, die benadrukt dat prioriteit voor de ECB is om het risico van een aanhoudend hoge inflatie in de toekomst uit te sluiten.

Volgende maand komt de ECB met een nieuw rentebesluit en presteert het ook nieuwe groei- en inflatieramingen.

Volgens Knot suggereren inkomende data dat de economische outlook is verslechterd en het risico van een recessie is toegenomen.