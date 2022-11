Wall Street richting groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 tot 0,9 procent in het groen, terwijl zij vanochtend vroeg nog in het rood stonden.

Bank of America waarschuwde vrijdag in een rapport dat de bear market rally op de aandelenmarkten mogelijk spoedig voorbij is.

Donderdag stond Wall Street nog onder druk nadat Fed-havik James Bullard aangaf dat de rente wat hem betreft verder moet stijgen naar zeker 5 en misschien zelfs wel 7 procent.

"Een reality check wat betreft het monetaire beleid van de Fed", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Na gunstige inflatiecijfers uit de VS die recent verschenen, rekende de markt juist op een pas op de plaats.

Volgens de FedWatch Tool van CME Group rekent de markt er momenteel op dat de federal funds rate volgend voorjaar uitkomt tussen de 4,75 en 5,50 procent, van de huidige 3,75 tot 4,00 procent.

De markt blijven zeer gevoelig voor de uitspraken van Fed-bestuurders, aldus ING. Nu de Fed op korte termijn waarschijnlijk geen draai zal maken in zijn agressieve renteverhogingen, heeft de dollar de kans om in de komende weken aan kracht te winnen, aldus ING.

De euro/dollar noteert vrijdagmiddag op 1,0372.

Op macro-economisch vlak is er vrijdag vooral aandacht voor de bestaande woningverkopen in de VS, volgens Aslam. Gerekend wordt op een daling van 4,7 miljoen naar 4,5 miljoen, wat volgens de marktkenner niet vreemd is, gezien de oplopende rentes.

Verder staan later vanmiddag ook nog de leidende indicatoren in de VS op de rol.

Olie wordt vrijdag 2 procent goedkoper, nadat de prijs donderdag al zo'n 5 procent zakte. Beleggers blijven vooral bezorgd over hoe de vraag naar olie zich ontwikkelt, gezien het steeds grotere recessierisico.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,80 procent.

Bedrijfsnieuws

JD.com heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald. Dit meldde het Chinese e-commercebedrijf vrijdag. Zowel de omzet als de winst stegen. Donderdag kwam Alibaba al met sterke kwartaalcijfers, waarop het aandeel behoorlijk steeg. JD.com gaat vrijdag een 2 procent hogere opening tegemoet. Alibaba lijkt 3 procent in te moeten leveren.

Applied Materials noteert voorbeurs ruim 4 procent in de plus. De toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie kwam donderdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten, nadat vorige maand nog werd gewaarschuwd voor een moeizaam kwartaal.

Kledingretailer Gap schreef het afgelopen kwartaal weer zwarte cijfers en dat werd donderdag nabeurs beloond met een koerswinst van 7 procent voor het aandeel. Vrijdag lijkt Gap 9 procent in de plus te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 0,3 procent op 3.946,56 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 33.546,32 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent in het rood bij een stand van 11.144,96 punten.