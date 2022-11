Beursblik: bear market rally bijna voorbij Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers die hopen nog wat meer winst te behalen uit de huidige bear market rally op de aandelenmarkt zijn daarmee mogelijk te laat. Dat schreven marktstrategen van Bank of America vrijdag in hun Bull & Bear indicator. Deze indicator beweegt tussen extreem bearish, vaak een teken voor beleggers om aandelen te kopen, en extreem bullish, waarbij de markt te euforisch is en beleggers beter kunnen verkopen. Volgens Bank of America lijkt de aandelenmarkt in bredere zin te verbeteren, wat betekent dat een breder scala aan aandelen naar hogere niveaus stijgt en dat er meer geld naar de obligatie- en kredietmarkten stroomt. Maar omdat de BofA-meter echter vaak wordt gezien als een contraire indicator, zou dit volgens de marktstrategen kunnen betekenen dat de huidige berenmarktrally op zijn laatste benen loopt. Bron: ABM Financial News

