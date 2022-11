Aandeelhouders Just Eat Takeaway akkoord met alle voorstellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Just Eat Takeaway zijn vrijdag akkoord gegaan met alle voorstellen, waaronder de voorgenomen verkoop van het belang in iFood aan Prosus. Dit bleek na afloop van de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Deze verkoop werd in augustus aangekondigd. Het belang van 33 procent in iFood wordt voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro verkocht. Just Eat Takeaway ontvangt 1,5 miljard euro in contanten en daar kan 300 miljoen euro bovenop komen afhankelijk van de prestaties in de komende twaalf maanden. Just Eat Takeaway gaf vrijdag aan dat men verwacht de transactie kort na de aandeelhoudersvergadering af te ronden. Verder werden Andrew Kenny en Joerg Gerbig herbenoemd als bestuursleden en Dick Boer en Mieke De Schepper benoemd als commissarissen. De herbenoeming van Kenny is nog wel onderhevig aan goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Bron: ABM Financial News

