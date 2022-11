Futures voorspellen groene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 0,6 procent in het groen, terwijl zij vanochtend vroeg nog in het rood stonden. Donderdag stond Wall Street nog onder druk nadat Fed-havik James Bullard aangaf dat de rente wat hem betreft verder moet stijgen naar zeker 5 en misschien zelfs wel 7 procent. "Een reality check wat betreft het monetaire beleid van de Fed", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Na gunstige inflatiecijfers uit de VS die recent verschenen, rekende de markt juist op een pas op de plaats. Op macro-economisch vlak is er vrijdag vooral aandacht voor de bestaande woningverkopen in de VS, volgens Aslam. Gerekend wordt op een daling van 4,7 miljoen naar 4,5 miljoen, wat volgens de marktkenner niet vreemd is, gezien de oplopende rentes. Verder staan later vanmiddag nog de leidende indicatoren in de VS op de rol. Olie wordt vrijdag iets duurder, nadat de prijs donderdag nog zo'n 5 procent zakte. Beleggers blijven vooral bezorgd over hoe de vraag naar olie zich ontwikkelt, gezien het steeds grotere recessierisico. De euro/dollar handelt rond lunchtijd op 1,0371 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,78 procent. Bedrijfsnieuws JD.com heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald. Dit meldde het Chinese e-commercebedrijf vrijdag. Zowel de omzet als de winst stegen. Donderdag kwam Alibaba al met sterke kwartaalcijfers, waarop het aandeel behoorlijk steeg. JD.com gaat vrijdag een 3 procent hogere opening tegemoet. Alibaba lijkt 3 procent in te moeten leveren. Applied Materials noteert voorbeurs zo'n 4 procent in de plus. De toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie kwam donderdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten, nadat vorige maand nog werd gewaarschuwd voor een moeizaam kwartaal. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 0,3 procent op 3.946,56 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 33.546,32 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent in het rood bij een stand van 11.144,96 punten. Bron: ABM Financial News

