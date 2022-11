Valuta: eurokoers voorlopig technisch gedreven

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag heel dicht op de 1,04 dollar en daarmee bevindt de munt zich in een marktklimaat waarin de eurokoers voorlopige technisch gedreven wordt en een volgende, derde test van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde niet is uitgesloten.

"De euro kwam tot twee keer toe niet door de 1,0420 dollar heen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Maar er is zoveel kou uit de lucht en de munt heeft zo lang onder druk gestaan, dat de markt nu nog altijd met de munt omhoog wil. Wij verwachten in elk geval tot aan aanstaande woensdag een technisch gedreven markt. Dan komen de eerste indicaties voor de samengestelde inkoopmanagersindices over november naar buiten en die kunnen een nieuwe impuls zijn", aldus Boele.

Boele gaf vrijdag aan dat er momenteel erg veel zaken en grafieken bij elkaar komen. "De markten lijken ernstig te zijn gaan twijfelen aan de opwaartse trend van de Amerikaanse dollar, en het ziet ernaar uit dat er een algemene ommekeer in de trend van de Amerikaanse dollar komt. Dat geldt niet alleen voor het dollar/frank-paar, maar ook voor de euro/dollar, pond/dollar en de goudprijzen op korte termijn. Hoe meer valutaparen dezelfde beweging signaleren, in dit geval zwakte van de Amerikaanse dollar, hoe krachtiger de beweging is", aldus Boele vrijdag.

Boele haalde vrijdag nog even de recente gebeurtenissen naar voren, waarbij op 10 november de Amerikaanse consumentenprijzen lager uitkwamen dan verwacht. Als gevolg hiervan gingen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties omlaag, verwachtten beleggers minder renteverhogingen door de Fed, en daalde de Amerikaanse dollar. De US-dollarindex daalde van bijna 111 naar minder dan 106 en de euro steeg van niveaus onder pariteit naar 1,0479.

De euro steeg dus, hoewel tijdelijk, boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde net boven 1,0420 dollar. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde wordt beschouwd als een belangrijk technisch niveau in de financiële markten en als de langetermijntrend. Nu bevindt de euro zich ten opzichte van de dollar sinds juni 2021 in een neerwaartse trend. "Als het boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde stijgt en, wat belangrijk is, blijft, is de downtrend op technische basis voorbij en begint een nieuwe fase", aldus Boele.

"Voor de US dollarindex, die voornamelijk bestaat uit de euro, de Japanse yen en het Britse pond, ligt dit niveau net onder 105. Voor de dollar/yen ligt het niveau momenteel op 133,08, voor pond/dollar op 1,2240 en voor de goudprijs net boven 1.800 dollar per ounce", aldus de specialist van ABN AMRO vrijdag, die aangaf dat de dollar ten opzichte van de Zwitserse frank al onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde noteert. Aangezien het een voortschrijdend gemiddelde is, veranderen deze niveaus dagelijks.

Boele noemde vrijdag twee factoren die de daling van de dollar kunnen vertragen. Ten eerste een verslechtering van het beleggerssentiment op de financiële markten en ten tweede beter dan verwachte Amerikaanse cijfers.

Boele noemde vrijdag twee landen met fiscale vraagstukken: Brazilië en het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen daarvan voor de lokale valuta. "De Braziliaanse real is gedaald door het vooruitzicht van een verslechtering van het begrotingssaldo. Aankomend president Lula wil de overheidsuitgaven verhogen, terwijl er een regel is die de groei van de overheidsuitgaven beperkt tot het inflatiepercentage van het voorgaande jaar. Beleggers maken zich dan ook zorgen over het vooruitzicht van een verslechtering van de begrotingssituatie. De komende weken en maanden zal dit de beleggers bezighouden.

Ook in het Verenigd Koninkrijk stond de begrotingssituatie centraal. Donderdag onthulde de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt de najaarsbegroting, met onder meer maatregelen om het dreigende begrotingstekort weg te werken. Het pond leverde na bekendmaking ervan 2 dollarcent in, die naderhand weer werden teruggewonnen.

De Europese Centrale Bank blijft de rente verhogen in een poging de inflatie naar het gewenste niveau te krijgen, zo herhaalde voorzitter Christine Lagarde vrijdag tijdens het European Banking Congress in Frankfurt.

Beleidsmakers van de Federal Reserve weerspraken donderdag al dat de centrale bank bijna kan stoppen met het verhogen van de rente. Samen met sterke detailhandelsverkopen hebben die uitspraken de enthousiasme in de markten van vorige week flink getemperd.

De federal funds rate moet stijgen naar minimaal 5 en misschien wel 7 procent om de inflatie in de Verenigde Staten omlaag te krijgen, stelde de voorzitter van de St. Louis Fed James Bullard donderdag in een toespraak in Louisville, Kentucky. Volgens Bullard hebben de rentes nog niet het niveau bereikt dat als "voldoende restrictief" kan worden beschouwd.

Voor vrijdag is de agenda voor wat betreft de Amerikaanse markt gevuld met de verkopen van bestaande huizen en de leidende indicatoren over oktober.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0373 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8703 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,1921 dollar.