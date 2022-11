Beursupdate: groene koersen op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft op vrijdag het groen weer gevonden. Richting het einde van de ochtend noteert de AEX 0,9 procent hoger op 714,55 punten. In een speech waarschuwde voorzitter Christine Lagarde dat de Europese Centrale Bank de rente zal blijven verhogen. "De inflatie in de eurozone is veel te hoog", aldus Lagarde. "En de inflatie zal waarschijnlijk hoog blijven, voor een langere periode." Uiteindelijk moet de rente zo hoog liggen dat het de inflatie terugbrengt naar de doelstelling van 2 procent, aldus Lagarde. Hoe snel dit moet en tot hoe hoog de rente moet worden verhoogd, dat moet blijken uit de inflatieverwachtingen, volgens de voorzitter. De inflatie in de VS heeft mogelijk al gepiekt, zegt CIO Mark Haefele van UBS, maar toch zullen hogere rentes wellicht langer nodig zijn, denkt hij. Met het oog op 2023 verwacht Haefele van UBS dat beleggers weer hun heil zullen zoeken in onder meer defensieve sectoren als consumentengoederen en gezondheidszorg en ‘veilige havens’ als de Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank. Wellicht dat later in het jaar 2023 weer kansen instaat voor cyclische en groeiaandelen, aldus Haefele. De euro/dollar handelde op 1,0371 en olie werd iets duurder. Stijgers en dalers In de AEX gaan betaalspecialist Adyen en halfgeleiderreus ASML aan de leidingen met winsten van 2,5 en 1,5 procent. Shell stijgt ook bijna anderhalf procent en ING, dat op de favorietenlijst van Morgan Stanley is gezet, wint meer dan een procent. Prosus, donderdag nog een stijger, levert vandaag bijna 2 procent in. Unibail-Rodamco-Westfield verliest dik 3 procent, na een verkoopadvies van Goldman Sachs. In de AMX wint Vopak bijna 3 procent en sectorgenoot SBM Offshore ruim een procent. Fugro daarentegen daalt bijna een procent, maar met een verlies van meer dan een procent is Alfen de grootste daler. In de AScX stijgt Vivoryon ruim 12,5 procent en ForFarmers anderhalf procent. Sligro wordt bijna 2 procent minder waard en na een overname-aankondiging daalt Azerion meer dan 3 procent Bron: ABM Financial News

