Lagarde: ECB blijft rente verhogen

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank blijft de rente verhogen in een poging de inflatie naar het gewenste niveau te krijgen. Dit herhaalde voorzitter Christine Lagarde vrijdag tijdens het European Banking Congress in Frankfurt. "De inflatie in de eurozone is veel te hoog", aldus Lagarde, erop wijzend dat de inflatie in oktober voor het eerst dubbelcijferig was, iets wat niet eerder voorkwam sinds de oprichting van de monetaire unie. "En de inflatie zal waarschijnlijk hoog blijven, voor een langere periode", waarschuwde Lagarde. En hoewel de groeicijfers recent meevielen, neemt de kans op een recessie alleen maar toe, terwijl volgens Lagarde recent onderzoek suggereert dat een recessie de inflatie niet significant zal verlagen. Daarom verhoogt de ECB de rente in het hoogste tempo ooit, met 200 basispunten in de afgelopen drie rentevergaderingen. "En we verwachten de rente verder te verhogen", deelde Lagarde de markt mee. Het stopzetten van de stimuleringen is volgens de ECB "misschien niet genoeg". Uiteindelijk moet de rente zo hoog liggen dat het de inflatie terugbrengt naar de doelstelling van 2 procent, aldus Lagarde. Hoe snel dit moet en tot hoe hoog de rente moet worden verhoogd, dat moet blijken uit de inflatieverwachtingen, volgens de voorzitter. Bron: ABM Financial News

