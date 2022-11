Beursblik: machtsconcentratie bij Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Er vinden grote veranderingen plaats in de top van Flow Traders. Dit concluderen analisten van ING, nadat CEO Dennis Dijkstra heeft aangegeven begin volgend jaar de stoppen. Dijkstra wordt opgevolgd door Mike Kuehnel, "die pas sinds augustus 2021 als CFO bij Flow Traders werkt", aldus de bank. In maart stapte Chief Technology Officer Thomas Wolff op en nog geen twee maanden terug werd bekend dat Chief Risk Officer Britta Achmann na minder dan drie jaar alweer afscheid neemt van Flow Traders. "Het bedrijf heeft nu drie topbestuurders in negen maanden verloren", aldus ING. En met slechts twee bestuurders over, naast Kuehnel is dat Folkert Joling, "is dat een fikse concentratie van de macht in de handen van slechts twee bestuurders", meent de bank. Flow Traders is wel op zoek naar een nieuwe Chief Risk and Financial Officer. ING heeft een Houden advies op Flow Traders met een koersdoel van 17,92 euro. Het aandeel stijgt vrijdag fractioneel naar 22,58 euro. Bron: ABM Financial News

