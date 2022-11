Azerion koopt Hybrid Theory Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft een akkoord bereikt over de acquisitie van het Londense Hybrid Theory. Dit maakte de Amsterdamse beursnieuweling vrijdagochtend bekend. Hybrid Theory biedt programmatic advertentiecampagnes aan, maar voegt daar wel menselijk advies aan toe. Hybrid Theory heeft een kantoor in Londen en zes andere landen. Dankzij de overname krijgt Azerion toegang tot de Amerikaanse markt en versterkt het de aanwezigheid in Azië. De overnameprooi was in 2021 goed voor een omzet van circa 15,6 miljoen Britse pond. Azerion betaalt de overname in aandelen. De verkopers krijgen krap 1,4 miljoen aandelen Azerion geleverd. Het aandeel sloot donderdag op 6,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.