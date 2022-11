Nieuwe CEO voor Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders krijgt een nieuwe CEO. Dit maakte de flitshandelaar vrijdag voorbeurs bekend. CEO Dennis Dijkstra heeft besloten geen herbenoeming te ambiëren. De raad van commissarissen van Flow Traders heeft daarom unaniem besloten dat CFO Mike Kuehnel per 1 februari volgend jaar het stokje overneemt als topman. Ook Dijkstra was CFO voor hij CEO van Flow Traders werd in 2014, toen nog een gedeelde functie. Om een voorspoedige overgang te garanderen, draagt Dijkstra op 1 februari het stokje over, maar blijft hij nog tot april 2023 aan boord als adviseur. Flow Traders begint nu de zoektocht naar een nieuwe Chief Risk and Financial Officer. Bron: ABM Financial News

