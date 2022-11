Morgan Stanley zet ING op favorietenlijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft vrijdag ING op zijn favorietenlijst geplaatst. Het koersdoel werd daarbij verhoogd van 14,00 naar 16,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. De analisten verhoogden het koersdoel nu zij de rentebaten hoger inschatten. De winsttaxaties gingen voor de komende jaren met ongeveer 10 procent omhoog, met een uitschieter in 2023 van zelfs 19 procent. De zakenbank ziet voldoende overtollig kapitaal voor een stevig dividend, aangevuld met de inkoop van eigen aandelen. Morgan Stanley schat de totale teruggave van kapitaal op 13 procent. Wel denken de analisten dat ING zal wachten tot de cijfers over het eerste kwartaal van 2023 om een nieuw aandeleninkoopprogramma aan te kondigen, in plaats van bij de jaarcijfers. Morgan Stanley maakt zich verder niet veel zorgen over het leningenboek van ING. "Dat oogt weinig risicovol", ondanks een blootstelling van krap 4 miljard euro aan Rusland. De Amerikaanse zakenbank schat de risicokosten voor 2022 op 34 basispunten en voor 2023 op 40. Het aandeel ING sloot donderdag op 11,29 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.