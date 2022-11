Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet,

IG voorziet een openingswinst van 60 punten voor de Duitse DAX en een plus van 40 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 14 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager gesloten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een moeizame sessie. Hij wees onder meer op de begroting die de Britse regering presenteerde en die een pessimistische outlook betekent voor de economie in het Verenigd Koninkrijk in de komende twee jaar.

Hewson zag ook de dollar aansterken na opmerkingen van Fed-bestuurder James Bullard, die denkt dat de rente nog verder moet stijgen.

De inflatie van de eurozone kwam in oktober op maandbasis uit op 1,5 procent, conform een voorlopig cijfer. In september bedroeg de inflatie op maandbasis 1,2 procent. De inflatie op jaarbasis liep vorige maand op naar 10,6 procent tegen 9,9 procent in september en bij een eerder gemelde 10,7 procent.

Hoewel er in toenemende mate tekenen zijn dat de prijsdruk stabiliseert, zal een daling geleidelijk plaatsvinden en duikt de inflatie zeker niet voor het vierde kwartaal van 2023 onder de 2 procent die de Europese Centrale Bank nastreeft, schreven economen van Oxford Economics.

Econoom Carsten Brzeski van ING rekent voor aanstaande december op een verhoging van 50 basispunten door de ECB.

Bedrijfsnieuws

Siemens heeft in het afgelopen kwartaal de winst ruim zien verdubbelen. In alle divisies trok de omzet aan. Siemens wil een dividend voorstellen van 4,25 euro per aandeel, terwijl het bedrijf een jaar eerder nog 4,00 euro per aandeel uitkeerde. Voor het nieuwe boekjaar verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei, exclusief wisselkoerseffecten en portefeuillewijzingen, van 6 tot 9 procent. Het aandeel steeg 7 procent.

Thyssenkrupp heeft over het gebroken boekjaar 2021/2022 meer omzet geboekt en de orderinstroom met ruim 10 procent zien oplopen. De onderneming deed een dividendvoorstel van 0,15 euro per aandeel Thyssenkrupp. Het aangepaste EBIT-resultaat zal het komende boekjaar naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van 500 tot 1 miljard euro. Dit was afgelopen jaar nog 2,1 miljard euro. Het aandeel daalde meer dan 2 procent.

In Amsterdam verloor NN Group ruim 4 procent. Voorafgaand aan een beleggersdag in Londen kwam NN met nieuwe doelstellingen en die stelden teleur. De beoogde kapitaalaanwas van 1,8 miljard euro in 2025 is ruim lager dan de 2,0 miljard euro die JPMorgan had ingecalculeerd. En de minimale aandeleninkoop van 250 miljoen euro per jaar is ook een tegenvaller, en verklaart de negatieve koersreactie volgens de bank.

Een kwartaalupdate van Bouygues werd in Parijs afgestraft met een koersdaling van 6,5 procent.

Euro STOXX 50 3.874,01 (-0,2%)

STOXX Europe 600 428,38 (-0,4%)

DAX 14.266,38 (+0,2%)

CAC 40 6.576,12 (-0,5%)

FTSE 100 7.346,54 (-0,1%)

SMI 10.917,88 (-0,2%)

AEX 708,38 (-0,1%)

BEL 20 3.599,84 (-0,4%)

FTSE MIB 24.339,67 (-0,8%)

IBEX 35 8.040,70 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een rode opening tegemoet, na donderdag ook al lager te zijn geëindigd.

Beleidsmakers van de Federal Reserve weerspreken dat de centrale bank bijna kan stoppen met het verhogen van de rente. Samen met sterke detailhandelsverkopen hebben die uitspraken de enthousiasme in de markten van vorige week flink getemperd.

De federal funds rate moet stijgen naar minimaal 5 en misschien wel 7 procent om de inflatie in de Verenigde Staten omlaag te krijgen. Dit zei de voorzitter van de St. Louis Fed James Bullard donderdag in een toespraak in Louisville, Kentucky.

Volgens Bullard hebben de rentes nog niet het niveau bereikt dat als "voldoende restrictief" kan worden beschouwd.

"Een groot deel van de marktrally van de afgelopen week was gebaseerd op de verwachting dat de Fed op korte termijn een ommezwaai zou maken", aldus Edward Park, chief investment officer bij Brooks Macdonald. "De Fed heeft duidelijk gemaakt dat ze dat niet zullen doen."

Op de Amerikaanse woningmarkt daalde het aantal afgegeven bouwvergunningen minder sterk dan voorzien, met 2,4 procent in plaats van 4,1 procent in oktober. Er werden wel weer minder woningen in aanbouw genomen dan voorspeld.

De arbeidsmarkt in de VS toonde afgelopen week een lichte daling van het aantal aanvragen van een werkloosheidsuitkering. Het aantal van 222.000 duidt evenwel bepaald niet op een zwakke arbeidsmarkt en is dus ook geen reden voor de centrale bank om de rente minder sterk te verhogen.

De regio Philadelphia zag de industrie wel fors minder bedrijvig worden in november, met een indexdaling van bijna 11 punten naar -19,4, waar economen een index van -6,0 hadden voorspeld. Vooral de werkgelegenheidsindex verslechterde sterk.

WTI-olie werd donderdag bijna 5 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

General Motors heeft de outlook voor het boekjaar verhoogd en verwacht dat zijn portefeuille van elektrische voertuigen in Noord-Amerika binnen een paar jaar winstgevend is. Dit meldde de Amerikaanse autofabrikant donderdagavond. Het aandeel steeg donderdag licht op het nieuws.

Macy's heeft in het derde kwartaal zoals verwacht minder omzet geboekt, maar de daling viel mee en bij sommige merken was er duidelijke groei. Ook verhoogde het Amerikaanse retailbedrijf zijn winstverwachting. Het aandeel steeg 15 procent.

Nvidia meldde woensdag nabeurs een fors lagere omzet die toch beter was dan analisten hadden verwacht, en was terughoudend in de vooruitzichten. Het aandeel van het halfgeleiderbedrijf sloot donderdag 1,5 procent lager.

Activision Blizzard zal per januari voor de meeste van zijn games geen diensten meer aanbieden in China, waaronder World of Warcraft, Starcraft en Diablo III, omdat een licentieovereenkomst met het Chinese NetEase afloopt en de twee geen afspraken konden maken over een nieuwe licentie. Het aandeel daalde ruim een half procent.

Cisco Systems steeg 5 procent na een verhoging van de outlook. Bath & Body Works won 25 procent na een verhoging van de winstverwachting voor dit jaar.



Sonos boekte meer omzet dan verwacht en gaat aandelen inkopen. Het aandeel steeg 3 procent.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal, ondanks een iets hogere omzet toch verlies geleden, meldde het Chinese e-commercebedrijf. Het verlies is vooral het gevolg van dalende aandelenkoersen van bedrijven waarin Alibaba investeert. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,61 yuan, of 0,23 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit 1,40 yuan. Dat betekent een stijging op jaarbasis van 15 procent. Alibaba won bijna 8 procent.

S&P 500 index 3.946,56 (-0,3%)

Dow Jones index 33.546,32 (-0,02%)

Nasdaq Composite 11.144,96 (-0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag verdeeld, maar zonder echt grote uitslagen.

Nikkei 225 27.885,63 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.116,20 (+0,0%)

Hang Seng 18.095,02 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0366. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0367.

USD/JPY Yen 139,86

EUR/USD Euro 1,0366

EUR/JPY Yen 144,99

MACRO-AGENDA:

00:30 Inflatie - Oktober (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (VK)

16:00 Bestaande woningverkopen - Oktober (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 JD.com - Cijfers derde kwartaal (Chi)