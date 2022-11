General Motors verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) General Motors heeft de outlook voor het boekjaar verhoogd en verwacht dat zijn portefeuille van elektrische voertuigen in Noord-Amerika binnen een paar jaar winstgevend is. Dit meldde de Amerikaanse autofabrikant donderdagavond. GM wil de productie in de regio dan ook opvoeren naar meer dan 1 miljoen elektrische voertuigen per jaar in 2025 en verwacht dat de omzet uit EV's in dat jaar uitkomt op ruim 50 miljard dollar. Outlook Voor 2022 rekende GM eerder op een aangepaste vrije kasstroom bij Automotive die zou moeten uitkomen tussen 7 miljard en 9 miljard dollar. Dat is verhoogd naar 10 tot 11 miljard dollar. De aangepaste EBIT voor 2022 schat GM nu in op 13,5 miljard tot 14,5 miljard dollar, van eerder 13 tot 15 miljard dollar. De omzet moet jaarlijks met 12 procent groeien om in 2025 uit te uitkomen op meer dan 225 miljard dollar. Het aandeel stijgt donderdag licht op het nieuws. Bron: ABM Financial News

