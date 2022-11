Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag flink gedaald. Bij een settlement van 81,64 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 5 procent goedkoper. "De olieprijs blijft dalen omdat de vraag voor beleggers een groter punt van zorg is dan het aanbod", aldus Colin Cieszynski, marktstrateeg bij SIA Wealth Management. Eerder deze week stegen de olieprijzen juist vanwege de hoop dat China zijn coronabeperkingen zou verminderen, maar dat effect werd teniet gedaan nadat bleek dat de versoepelingen minder omvangrijk waren dan gedacht, aldus Cieszynski. Bovendien loopt het aantal coronabesmettingen in China weer op, meldde de Wall Street Journal. Cieszynski wees ook op de zorgen over een economische vertraging in Europa, Noord-Amerika en andere delen van de wereld. De dollar won donderdag terrein, nadat Fed-bestuurder James Bullard aangaf dat het nog niet gedaan is met de renteverhogingen van de centrale bank. Tyler Richey van Sevens Report wees erop dat wanneer de nieuwsstroom negatief blijft, de olieprijs mogelijk kan dalen tot 75 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.