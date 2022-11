Wall Street verdeeld na uitspraken Bullard

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag verdeeld met een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 0,2 procent op 3.951,93 punten, de Dow Jones index stijgt 0,1 procent op 33.583,86 punten en de Nasdaq wint 0,1 procent bij een stand van 11.191,33 punten.

Beleidsmakers van de Federal Reserve weerspreken dat de centrale bank bijna kan stoppen met het verhogen van de rente. Samen met sterke detailhandelsverkopen hebben die uitspraken de enthousiasme in de markten van vorige week flink getemperd.

De federal funds rate moet stijgen naar minimaal 5 en misschien wel 7 procent om de inflatie in de Verenigde Staten omlaag te krijgen. Dit zei de voorzitter van de St. Louis Fed James Bullard donderdag in een toespraak in Louisville, Kentucky.

Volgens Bullard hebben de rentes nog niet het niveau bereikt dat als "voldoende restrictief" kan worden beschouwd.

"Een groot deel van de marktrally van de afgelopen week was gebaseerd op de verwachting dat de Fed op korte termijn een ommezwaai zou maken", aldus Edward Park, chief investment officer bij Brooks Macdonald. "De Fed heeft duidelijk gemaakt dat ze dat niet zullen doen."

Op de Amerikaanse woningmarkt daalde het aantal afgegeven bouwvergunningen minder sterk dan voorzien, met 2,4 procent in plaats van 4,1 procent in oktober. Er werden wel weer minder woningen in aanbouw genomen dan voorspeld.

De arbeidsmarkt in de VS toonde afgelopen week een lichte daling van het aantal aanvragen van een werkloosheidsuitkering. Het aantal van 222.000 duidt evenwel bepaald niet op een zwakke arbeidsmarkt en is dus ook geen reden voor de centrale bank om de rente minder sterk te verhogen.

De regio Philadelphia zag de industrie wel fors minder bedrijvig worden in november, met een indexdaling van bijna 11 punten naar -19,4, waar economen een index van -6,0 hadden voorspeld. Vooral de werkgelegenheidsindex verslechterde sterk.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0360. Commerzbank denkt dat de daling van de dollar nu op zijn einde loopt en dat rond 1,04 het nieuwe "comfortabele niveau" ligt voor de euro.

WTI-olie wordt ruim 4 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Macy's heeft in het derde kwartaal zoals verwacht minder omzet geboekt, maar de daling viel mee en bij sommige merken was er duidelijke groei. Ook verhoogde het Amerikaanse retailbedrijf zijn winstverwachting. Het aandeel stijgt 15 procent.

Nvidia meldde woensdag nabeurs een fors lagere omzet die toch beter was dan analisten hadden verwacht, en was terughoudend in de vooruitzichten. Het aandeel van het halfgeleiderbedrijf noteert licht lager.

Activision Blizzard zal per januari voor de meeste van zijn games geen diensten meer aanbieden in China, waaronder World of Warcraft, Starcraft en Diablo III, omdat een licentieovereenkomst met het Chinese NetEase afloopt en de twee geen afspraken konden maken over een nieuwe licentie. Het aandeel daalt bijna een procent.

Cisco Systems stijgt 4,5 procent na een verhoging van de outlook.

Bath & Body Works wint liefst 25 procent na een verhoging van de winstverwachting voor dit jaar.



Sonos boekte meer omzet dan verwacht en gaat aandelen inkopen. Het aandeel stijgt 2,5 procent.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal, ondanks een iets hogere omzet toch verlies geleden, meldde het Chinese e-commercebedrijf. Het verlies is vooral het gevolg van dalende aandelenkoersen van bedrijven waarin Alibaba investeert. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,61 yuan, of 0,23 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit 1,40 yuan. Dat betekent een stijging op jaarbasis van 15 procent. Alibaba stijgt 7,5 procent.