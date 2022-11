Europese beurzen lager na moeizame sessie

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager gesloten. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,4 procent op 428,38 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,2 procent op 14.266,38,86 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,5 procent bij een stand van 6.576,12 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent lager bij een slot van 7.346,54 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een moeizame sessie. Hij wees onder meer op de begroting die de Britse regering presenteerde en die een pessimistische outlook betekent voor de economie in het Verenigd Koninkrijk in de komende twee jaar.

Hewson zag ook de dollar aansterken na opmerkingen van Fed-bestuurder James Bullard, die denkt dat de rente nog verder moet stijgen.

De inflatie van de eurozone kwam in oktober op maandbasis uit op 1,5 procent, conform een voorlopig cijfer. In september bedroeg de inflatie op maandbasis 1,2 procent. De inflatie op jaarbasis liep vorige maand op naar 10,6 procent tegen 9,9 procent in september en bij een eerder gemelde 10,7 procent.

Hoewel er in toenemende mate tekenen zijn dat de prijsdruk stabiliseert, zal een daling geleidelijk plaatsvinden en duikt de inflatie zeker niet voor het vierde kwartaal van 2023 onder de 2 procent die de Europese Centrale Bank nastreeft, schreven economen van Oxford Economics.

Econoom Carsten Brzeski van ING rekent voor aanstaande december op een verhoging van 50 basispunten door de ECB.

De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0321. WTI-olie werd 3,5 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Siemens heeft in het afgelopen kwartaal de winst ruim zien verdubbelen. In alle divisies trok de omzet aan. Siemens wil een dividend voorstellen van 4,25 euro per aandeel, terwijl het bedrijf een jaar eerder nog 4,00 euro per aandeel uitkeerde. Voor het nieuwe boekjaar verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei, exclusief wisselkoerseffecten en portefeuillewijzingen, van 6 tot 9 procent. Het aandeel steeg 7 procent.

Thyssenkrupp heeft over het gebroken boekjaar 2021/2022 meer omzet geboekt en de orderinstroom met ruim 10 procent zien oplopen. De onderneming deed een dividendvoorstel van 0,15 euro per aandeel Thyssenkrupp. Het aangepaste EBIT-resultaat zal het komende boekjaar naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van 500 tot 1 miljard euro. Dit was afgelopen jaar nog 2,1 miljard euro. Het aandeel daalde meer dan 2 procent.

In Amsterdam verloor NN Group ruim 4 procent. Voorafgaand aan een beleggersdag in Londen kwam NN met nieuwe doelstellingen en die stelden teleur. De beoogde kapitaalaanwas van 1,8 miljard euro in 2025 is ruim lager dan de 2,0 miljard euro die JPMorgan had ingecalculeerd. En de minimale aandeleninkoop van 250 miljoen euro per jaar is ook een tegenvaller, en verklaart de negatieve koersreactie volgens de bank.

Een kwartaalupdate van Bouygues werd in Parijs afgestraft met een koersdaling van 6,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen circa een procent in het rood.