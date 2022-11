NN onderuit in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag opnieuw met verlies gesloten. De AEX daalde een bescheiden 0,1 procent tot 708,38 punten.

"Beleggers nemen wat winst na forse aandelenrally in de afgelopen weken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De inflatie in de eurozone kwam afgelopen maand uit op 10,6 procent. Dat week nauwelijks af van het voorlopige cijfer en was duidelijk hoger dan de 9,9 procent in september.

Op de woningmarkt in de VS daalde het aantal afgegeven bouwvergunningen minder sterk dan voorzien, met 2,4 procent in plaats van 4,1 procent in oktober. Er werden wel weer minder woningen in aanbouw genomen dan voorspeld.

Maar in de regio Philadelphia zag de industrie wel fors minder bedrijvig worden in november, met een indexdaling van bijna 11 punten naar -19,4, waar economen een index van -6,0 hadden voorspeld. Vooral de werkgelegenheidsindex verslechterde sterk.

De federal funds rate moet stijgen naar minimaal 5 en misschien wel 7 procent om de inflatie in de Verenigde Staten omlaag te krijgen, zo zei de voorzitter van de St. Louis Fed James Bullard donderdag.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep donderdag op tot 3,79 procent en de euro/dollar daalde naar 1,0321.

Olie werd goedkoper. Een vat WTI daalde 4 procent en een vat Brent bijna 3procent.

Stijgers en dalers

In de AEX was NN Group de gebeten hond, nadat de verzekeraar op een beleggersdag in Londen nieuwe doelstellingen presenteerde. ING zei niet verrast te zijn, terwijl JPMorgan van een tegenvaller sprak. NN daalde 4,1 procent.

Philips daalde 2,8 procent.

Prosus won 1,4 procent, ondanks koersdoelverlagingen door ABN AMRO, ING en UBS en was daarmee de oploper.

Besi was met een koerswinst van 1,2 procent een goede tweede. Sectorgenoot Kulicke & Soffa kwam met een kwartaalupdate waar aanvankelijk slecht op weg gereageerd. "De omzetdaling is ongeveer gelijk aan die van Besi, maar Besi hield de marges wel op peil en Kulicke & Soffa niet", zag analist Michael Roeg van Degroof Petercam. En de door Kulicke afgegeven guidance "is een stuk zwakker dan die van Besi".

In de AMX steeg ABN AMRO 2,2 procent dankzij een koopadvies door Deutsche Bank. ASR won 1,5 procent. Flow Traders en OCI daarentegen leverden 1,8 en 3,0 procent in.

Bij de smallcaps ging Vivoryon aan de leiding met een koersstijging van 11,3 procent. Accsys daalde 2,1 procent.

ForFarmers daalde 0,8 procent na een strategische update, terwijl Lucas Bols na cijfers 2,3 procent verloor.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen circa een procent lager.