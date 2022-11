Fed-bestuurder Bullard: rente moet verder omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De federal funds rate moet stijgen naar minimaal 5 en misschien wel 7 procent om de inflatie in de Verenigde Staten omlaag te krijgen. Dit zei de voorzitter van de St. Louis Fed James Bullard donderdag in een toespraak in Louisville, Kentucky. De Federal Reserve heeft de rente dit jaar in een rap tempo verhoogd, van nul naar een huidige bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Volgens Bullard hebben de rentes nog niet het niveau bereikt dat als "voldoende restrictief" kan worden beschouwd. "Om een voldoende restrictief niveau te bereiken, zal de beleidsrente verder moeten worden verhoogd", aldus Bullard, die in zijn toespraak niet expliciet inging op hoe hoog de beleidsrente volgens hem moet zijn. Een grafiek bij zijn opmerkingen suggereerde echter dat het percentage ergens rond de 5 en 7 procent zou kunnen liggen. Als de inflatie in de komende maanden en kwartalen afkoelt, dan hoeft de rente wellicht niet zover verhoogd te worden, aldus Bullard. Volgens de Fed-bestuurder rekent de markt erop dat de inflatie komend jaar afzwakt, maar Bullard is voorzichtig, want zowel de markt als de Fed voorspellen al anderhalf jaar een afkoelende inflatie. De markt reageerde de afgelopen dagen hoopvol op inflatiecijfers uit de VS, die mogelijk duidden op een afkoeling, en voorspelden zelfs al in een ruime meerderheid een renteverhoging van slechts 50 basispunten in december. Bron: ABM Financial News

