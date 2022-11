Bank of America verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway met 20% Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft donderdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verhoogd van 20,00 naar 24,00 euro en handhaaft het advies voor de Amsterdamse maaltijdbezorger op Neutraal. Concurrent Deliveroo heeft besloten om per direct Australië te verlaten en dat is volgens de Amerikaanse bank goed nieuws voor Just Eat, omdat de concurrentie hierdoor afneemt. Volgens de analisten was Deliveroo de nummer 4 in de Australische markt met een marktaandeel van circa 10 procent. Door deze stap zal Deliveroo sneller break even zijn, denkt de Amerikaanse bank, die het koersdoel voor het aandeel daarom verhoogde. En voor Just Eat wordt het eenvoudiger om winstgevend worden in Australië. Maar er is meer nieuws te melden in de sector. Bank of America wijst erop dat het lijkt of Delivery Hero terrein verliest ten opzichte van Grab. En tot slot krijgt Prosus een belang van 5 procent in Meituan, nu Tencent heeft besloten het belang in de Chinese maaltijdbezorger als dividend uit te keren. Bron: ABM Financial News

