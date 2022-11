Macy's verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft in het derde kwartaal zoals verwacht minder omzet geboekt, maar de daling viel mee en bij sommige merken was er duidelijke groei. Ook verhoogde het Amerikaanse retailbedrijf zijn winstverwachting. De winst per aandeel daalde van 0,76 naar 0,39 dollar. De aangepaste winst per aandeel zakte ook, van 1,23 naar 0,52 dollar. Hier hadden analisten volgens FactSet gemiddeld gerekend op slechts 0,18 dollar winst. De omzet daalde met 3,9 procent tot 5,2 miljard dollar. Vooral de online verkoop daalde fors, met 9 procent, terwijl de winkelverkopen 1 procent lager uitvielen dan een jaar eerder. De vergelijkbare omzet daalde 3,1 procent, waar analisten gemiddeld rekenden op een daling met 4 procent. Bij de Macy's winkels was de daling 4,4 procent en bij Bloomingdale's steeg deze 5,3 procent. "We hebben solide omzetresultaten geboekt en onze verwachting voor de winst ruim overtroffen, zei CEO Jeff Gennette. "We weten dat de consument onder toenemende druk staat en kan kiezen waar hij zijn geld uitgeeft", aldus de CEO. Macy's zag de voorraden met 4 procent oplopen. Outlook De retailer herhaalde zijn verwachtingen voor de omzet en de aangepaste EBITDA-marge, maar verhoogde zijn winstverwachting, van 4,00 tot 4,20 dollar naar 4,07 tot 4,27 dollar. De omzet zal dit jaar uitkomen tussen 24,3 en 24,6 miljard dollar. Het aandeel steeg donderdag 7,9 procent in de handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

