Update: Rode cijfers voor Alibaba

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal, ondanks een iets hogere omzet toch verlies geleden. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Chinese e-commercebedrijf.

CEO Daniel Zhang sprak van solide resultaten, "ondanks de aanhoudende macro-economische uitdagingen".

Alibaba zag de omzet in het afgelopen kwartaal met "een gezonde" 3 procent op jaarbasis stijgen tot 207,2 miljard yuan, omgerekend ongeveer 29,1 miljard dollar.

Het nettoresultaat kwam afgelopen kwartaal uit op een verlies van 20,6 miljard Chinese yuan, of 2,9 miljard dollar. Een jaar eerder verdiende Alibaba nog 5,4 miljard yuan.

Het verlies is vooral het gevolg van dalende aandelenkoersen van bedrijven waarin Alibaba investeert.

De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,61 yuan, of 0,23 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit 1,40 yuan. Dat betekent een stijging op jaarbasis van 15 procent.

Alibaba koopt momenteel voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen in. Daarvan is inmiddels 18 miljard daadwerkelijk ingekocht. Donderdag besloot Alibaba om voor nog eens 15 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen en het inkoopprogramma te verlengen naar eind maart 2025.

"We blijven vol zelfvertrouwen en hebben nog meer vertrouwen in de toekomst", aldus Zhang, die wees op de recente coronaversoepelingen in China en de positieve commentaren van Beijing over de regelgeving voor de digitale economie. "Uiteindelijk zal Covid voorbij gaan", waardoor het enorme potentieel van China, de tweede economie in de wereld, zal vrijkomen.

Het aandeel Alibaba noteert donderdag op Wall Street in de voorbeurshandel bijna 3 procent lager.

Update: om meer informatie en koersreactie toe te voegen.