Futures Wall Street wijzen omlaag

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, voortbouwend op de verliezen in de voorgaande dagen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,8 procent in het rood. Beleggers kijken uit naar de wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen als indicatie voor de stand van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Beleidsmakers van de Federal Reserve weerspreken dat de centrale bank bijna kan stoppen met het verhogen van de rente. Samen met sterke detailhandelsverkopen hebben die uitspraken de enthousiasme in de markten van vorige week flink getemperd. De graanprijzen daalden nadat de Verenigde Naties meldden dat Rusland bereid is de graandeal met Oekraine te hernieuwen.



De olieprijs daalde ook. Een december-future West Texas Intermediate daalde 1,1 procent tot 84,64 dollar en Brent-olie voor januari was 0,8 procent minder duur op 92,09 dollar. Een EU-importverbod op Russissche olie begin volgende maand zou afzonderlijk genomen de olieprijs kunnen laten stijgen, maar omdat Rusland zijn olie elders verkoopt zal het effect mogelijk beperkt zijn. De euro/dollar noteerde op 1,0338. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0402 op de borden. Commerzbank denkt dat de daling van de dollar nu op zijn einde loopt en dat rond 1,04 het nieuwe "comfortabele niveau" ligt voor de euro. Volgens Commmerzbank wordt nu algemeen geaccepteerd dat zowel de Federal Reserve als de ECB het tempo van renteverhogingen moet afzwakken. Als de inflatie in Amerika snel terugloopt dan kan de dollar verder onder druk komen, denkt de Duitse bank. Bedrijfsnieuws Nvidia meldde woensdag nabeurs een fors lagere omzet die toch beter was dan analisten hadden verwacht, en was terughoudend in de vooruitzichten. Het halfgeleiderbedrijf stond in de handel voorbeurs 2 procent hoger. Activision Blizzard zal per januari voor de meeste van zijn games geen diensten meer aanbieden in China, waaronder World of Warcraft, Starcraft en Diablo III, omdat een licentieovereenkomst met het Chinese NetEase afloopt en de twee geen afspraken konden maken over een nieuwe licentie. Cisco Systems stond 4 procent hoger in de elektronische handel, na een verhoging van de outlook. Bath & Body Works klom 22 procent voorbeurs na een verhoging van de winstverwachting voor dit jaar.



Sonos boekte meer omzet dan verwacht en gaat aandelen inkopen. Het aandeel stijgt 5 procent. Slotstanden Wall Street sloot woensdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 3.958,88 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.553,70 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 11.183,66 punten. Bron: ABM Financial News

