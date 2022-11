Activision Blizzard stopt met games in China Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Activision Blizzard zal per januari voor de meeste van zijn games geen diensten meer aanbieden in China, waaronder World of Warcraft, Starcraft en Diablo III, omdat een licentieovereenkomst met het Chinese NetEase afloopt. Dat meldde het Amerikaanse gamebedrijf donderdag. Een dochterbedrijf van Activision Blizzard kon geen deal sluiten met NetEase over nieuwe een licentie. Een struikelblok was hoe om te gaan met de data van Chinese spelers, zeiden bronnen tegen zakenkrant The Wall Street Journal. Opslag en gebruik van dergelijke data zorgt de afgelopen jaren voor wrijving tussen de VS en China. Blizzard zal ook de verkoop van zijn games de komende dagen stilleggen in China. NetEase verklaarde niet akkoord te kunnen gaan met de voorwaarden die de "kernbelangen van de Chinese markt en spelers raken". De Amerikaanse softwaregigant Microsoft wil gamebedrijf Activision Blizzard overnemen. De Europese Commissie onderzoek of dit de mededingingsregels niet schendt. Bron: ABM Financial News

