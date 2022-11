'Nieuwe doelstelling ForFarmers geen verrassing' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft de doelstelling van een EBITDA van 125 tot 135 miljoen euro in 2025 losgelaten, maar dat is geen verrassing. Dit is volgens Degroof Petercam logisch, omdat de oude doelstelling onrealistisch was. ForFarmers streeft nu naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van ten minste 10 procent in 2025, onverwachte gebeurtenissen buiten beschouwing gelaten. Met dit nieuwe accent verschuift de aandacht van de veevoerspecialist volgens de bank van groei naar een lokale benadering. Degroof Petercam staat positief tegenover de focus op een meer lokale marktaanpak door de onderneming, maar voegde donderdag wel toe dat het vermogen vooruit te kijken nog altijd gering is. Degroof Petercam handhaaft het advies voor ForFarmers op Houden met een koersdoel van 3,00 euro. ForFarmers noteerde donderdag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 2,62 euro. Bron: ABM Financial News

