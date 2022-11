Valuta: euro consolideert

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder de 1,04 dollar en lijkt daarmee na het hoogtepunt eerder deze week te kiezen voor consolidatie.

"Dat hoogtepunt van 1,0479 dollar verscheen dinsdag om 14.39 uur op het bord", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Met de inflatie van de eurozone over oktober op tafel, lijkt de markt geen aanleiding te zien in beweging te willen komen, waarmee het wachten is op nieuwe impulsen op het gebied van inflatie en dus rente", aldus Van der Meer.

De inflatie van de eurozone kwam in oktober op maandbasis uit op 1,5 procent, conform een voorlopig cijfer. In september bedroeg de inflatie op maandbasis 1,2 procent. De inflatie op jaarbasis liep vorige maand op naar 10,6 procent tegen 9,9 procent in september en bij een eerder gemelde 10,7 procent.

In de Amerikaanse markt gaat de aandacht donderdag uit naar de wekelijkse steunaanvragen, de woningbouwcijfers over oktober en de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia over november. De verwachting voor de steunaanvragen is een stabiele 225.000.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard en Fed-bestuurder Michelle Bowman. Jeremy Hunt, de Britse minister van financiën sinds halverweg vorige maand, levert vandaag de herfstnota in.

De euro noteerde donderdag 0,4 procent lager op 1,0364 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8729 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,1863 dollar.