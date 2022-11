Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 48,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analist Victoria Petrova verlaagde de taxaties voor Basic-Fit en kwam zo tot een lager koersdoel. De analist voorziet dat de fitnessketen minder clubs zal openen dan verwacht, terwijl de financieringskosten hoger uitvallen. Dit zal de groei van Basic-Fit remmen. Desondanks blijft Credit Suisse positief over het fitnessbedrijf met een samengestelde jaarlijkse groei van 20 procent tussen 2022 en 2026. "De sterke groeivooruitzichten voor Basic-Fit zijn nog steeds intact", aldus Petrova. Volgens de analist blijft de pijplijn op lange termijn sterk en is er vooral sprake van onzekerheid op korte termijn. Het aandeel Basic-Fit steeg donderdagochtend met 0,5 procent tot 25,56 euro. Bron: ABM Financial News

