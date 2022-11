Beursupdate: NN onder druk in licht lagere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 705,74 punten.

"Beleggers nemen wat winst na forse aandelenrally in de afgelopen weken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Vooral techaandelen moeten het ontgelden, ook na tegenvallende berichten van de Amerikaanse chipfabrikant Micron. "Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat sommige chipaandelen in de afgelopen vier weken met meer dan 50 procent in koers zijn gestegen. Een klein beetje winst nemen is dan ook niet zo vreemd", aldus Wiersma.

Desondanks wees Wiersma ook op meevallende cijfers van Nvidia, terwijl de Amerikaanse beurzen vanmiddag hoger lijken te openen.

Het viel de expert van ING ook op dat de omzetten woensdag veel lager waren dan gemiddeld. "In de opgaande beweging zagen we juist hoge omzetten, wat een sterk signaal is voor verder koersherstel", aldus Wiersma.

Verder wezen analisten van SEB op de toegenomen zorgen over de gestegen rentes en over de kans op een recessie. Daarbij merkten zij op dat de cijfers over de Amerikaanse detailhandel over oktober onverwachts sterk waren, hetgeen de speculatie voedt dat de Federal Reserve nog wel even 'havikachtig' blijft met het monetaire beleid.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0363. De olieprijzen daalden tot een procent tot 85 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Shell en Heineken aan kop met koerswinsten van circa 0,4 procent. NN Group was de dissonant met een koersdaling van 6,7 procent. De verzekeraar verhoogde, zoals verwacht, de doelstelling voor de jaarlijkse aanwas van kapitaal, maar houdt de doelen voor de teruggave van kapitaal in de komende jaren ongewijzigd. ING zag geen grote verrassingen in de doelstellingen.

In de AMX wonnen stegen WDP en Corbion tot 1,4 procent. ABN AMRO steeg 1,2 procent. Deutsche Bank zette ABN op de kooplijst met een koersdoelverhoging van 13,00 euro naar 16,00 euro. Air France-KLM leverde 1,4 procent in en OCI 2,4 procent.

In de AScX won Kendrion 1,2 procent. Pharming daalde met 3,1 procent.

Een strategie-update van ForFarmers leverde een bescheiden verlies op van 0,4 procent en Lucas Bols daalde na cijfers 2,7 procent.