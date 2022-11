Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 72,00 naar 77,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De koersdoelverhoging volgde na de kwartaalcijfers van Tencent, waarvan Prosus een grootaandeelhouder is. Over Tencent wordt UBS steeds positiever. Vooral de houding van de Chinese toezichthouder lijkt te verbeteren, aldus de zakenbank. En ook de toon die Tencent zelf aanslaat, wordt volgens de analisten steeds positiever. Dit in combinatie met kostenbesparingen en de kapitaalteruggave van Meituan, maakt dat de verhouding van risico en rendement steeds gunstiger wordt, aldus UBS. De bank verhoogde de winstraming voor 2023 met 4 procent en voor 2024 met 7 procent. Bron: ABM Financial News

