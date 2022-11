Beursblik: geen grote verrassingen bij NN Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) De beleggersdag van NN Group heeft geen grote verrassingen opgeleverd, met een wat voorzichtige doelstelling voor het te genereren kapitaal. Dat stelde ING donderdag naar aanleiding van de presentatie van de verzekeraar. De doelstelling voor de kapitaalaanwas van 1,8 miljard euro in 2025 is lager dan de 1,9 miljard waar ING op rekende, terwijl de consensus al voor 2024 op 1,88 miljard euro stond. De lagere gecombineerde ratio bij het Niet-Levenbedrijf betekent dat NN eindelijk de hefboom van het marktleiderschap in werking gaat stellen, volgens analist Jason Kalamboussis. De aandeleninkoop werd gehandhaafd op minimaal 250 miljoen euro. De markt zal dat mogelijk teleurstellend vinden, maar ING denkt dat dit verstandig is, omdat de turbulentie op de markt ook overnamekansen kan opleveren. Daarbij kan NN als het wil altijd een veel hoger bedrag uitkeren. Dat gebeurde dit jaar ook al en achteraf was dit misschien zelfs te veel. De doelstelling om de kasstroom op de lange termijn met zo'n vijf procent per jaar te laten groeien kan de dividendgroei steunen, merkt Kalamboussis op. ING heeft een koopadvies en een koersdoel van 52,50 euro. Het aandeel NN stond donderdag 6,0 procent lager op 41,69 euro. Bron: ABM Financial News

