ING verlaagt koersdoel Prosus flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor het aandeel Prosus verlaagd van 110,00 naar 75,00 euro bij handhaving van het koopadvies. ING baseerde het nieuwe koersdoel op de aanzienlijk lagere waardering van tech-aandelen in de voorbije maanden, inclusief Tencent, waar Prosus een belang in heeft. De investeerder maakt op 23 november de resultaten over het eerste halfjaar bekend en ING verwacht een piek in het EBITDA-verlies in het e-commercesegment. ING wees donderdag verder op de beleggersdag van Prosus in Amsterdam op 6 december. ING verwacht net als in 2019 een diepgaande blik e-commerce. Verder voorziet ING dat Prosus zal blijven hameren op het verlagen van de korting op het aandeel. De korting op het aandeel beschouwt ING zelf als niet gerechtvaardigd, gezien de kwaliteit van de belangen van Prosus en de voortdurende verkoop van aandelen Tencent en de inkoop van eigen aandelen. Het aandeel Prosus noteerde donderdag op een groen Damrak 0,2 procent hoger op 59,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.