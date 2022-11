Barco en Alfen in sterrenteam Berenberg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag onder meer de aandelen Barco en Alfen toegevoegd aan zijn sterrenteam met veelbelovende Europese midcap-aandelen. In aanloop naar het WK, stelde Berenberg een sterrenteam samen met veelbelovende Europese midcap-aandelen. In de verdediging zien de analisten onder meer de wat meer defensieve aandelen Ambea, El.En, ENCE en Intercos als kansrijk, terwijl voor het 'middenveld' wordt gekozen voor onder meer Barco. Barco heeft volgens de analisten betere vooruitzichten dan voorafgaand aan de coronacrisis, maar de koers van het aandeel blijft achter. In de aanval acht Berenberg het aandeel Alfen kansrijk. "Onder de snelgroeiende spelers die in de aanval van het sterrenteam staan, denken we dat Alfen in de toekomst verder marktaandeel kan veroveren", aldus de analisten van Berenberg. "En dat zal leiden tot resultaten die de consensus overtreffen." Berenberg heeft een koopadvies op zowel Alfen als Barco, met koersdoelen van respectievelijk 125,00 en 30,00 euro. Bron: ABM Financial News

