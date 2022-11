NN lager in vrijwel vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger naar 709,83 punten, terwijl de Midkap ruim een half procent won. Onder de hoofdaandelen gingen AkzoNobel en Signify aan kop met koerswinsten van ongeveer een procent. NN Group was de dissonant met een koersdaling van vijf procent. De verzekeraar verhoogde, zoals verwacht, de doelstelling voor de jaarlijkse aanwas van kapitaal, maar houdt de doelen voor de teruggave van kapitaal in de komende jaren ongewijzigd. In de AMX wonnen Basic-Fit en ABN AMRO twee procent. Deutsche Bank zette ABN op de kooplijst met een koersdoelverhoging van 13,00 euro naar 16,00 euro. In de AScX won Majorel twee procent. Een strategie-update van ForFarmers leverde een koerswinst op van 1,5 procent en Lucas Bols daalde na cijfers ruim 2 procent. Bron: ABM Financial News

