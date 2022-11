Winstsprong Siemens in vierde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens heeft in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar de winst ruim zien verdubbelen, waarbij de omzet in alle divisies aantrok. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Duitse bedrijf. In het afgelopen kwartaal werd een winst geboekt van 2,7 miljard euro tegen 1,2 miljard euro een jaar eerder. De omzet trok met 18 procent op jaarbasis aan tot 20,6 miljard euro. De jaarwinst kwam uit op 3,7 miljard euro ten opzichte van 6,2 miljard euro in het voorgaande boekjaar. Siemens zei dat de orders in het afgelopen kwartaal uitkwamen op 21,8 miljard euro, hetgeen meer was dan de 19,1 miljard euro een jaar eerder. Het orderboek profiteerde van een sterke vraag naar datacentra en digitale diensten voor de bouwsector, terwijl de divisie Digital Industries profiteerde van enkele grote softwarecontracten. Siemens wil een dividend voorstellen van 4,25 euro per aandeel, terwijl het bedrijf een jaar eerder nog 4,00 euro per aandeel uitkeerde. Voor het nieuwe boekjaar verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei, exclusief wisselkoerseffecten en portefeuillewijzingen, van 6 tot 9 procent. Bron: ABM Financial News

