Deutsche Bank zet ABN AMRO op kooplijst

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het advies voor ABN AMRO verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 13,00 naar 16,00 euro. De rentebaten, die de belangrijkste inkomstenbron zijn voor de bank, stonden de afgelopen drie jaar aanzienlijk onder druk. Tegelijk bleven de kosten hardnekkig stijgen, stelde analist Benjamin Goy. De derdekwartaalcijfers lieten eindelijk een ommekeer zien en Deutsche Bank verwacht dat de rentebaten vanaf nu snel zullen aantrekken, terwijl de kosten gaan dalen. De kwaliteit van de leningen van de bank is goed en dus zullen de voorzieningen voor oninbare leningen relatief beperkt blijven, ook gezien het defensieve profiel, denkt Goy. De winstgevendheid zal zo fors verbeteren en daarvan zal tot 20 procent jaarlijks kunnen worden uitgekeerd als dividend en door aandeleninkopen. Na vijf jaar aan de zijlijn is Deutsche Bank nu duidelijk positiever dan de consensusverwachting, besluit Goy zijn toelichting bij het koopadvies. Het aandeel ABN AMRO sloot woensdag op 11,28 euro. Bron: ABM Financial News

