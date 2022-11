Afwachtende start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent hoger.

Woensdag nam de AEX nog gas terug onder aanvoering van de halfgeleiders, na sombere berichten van Micron Technology, met een verlies van 1,0 procent tot 709,11 punten, nadat de mondiale beurzen vorige week nog vleugels kregen na meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. De AMX en AScX daalden met verliezen van krap twee procent een stuk harder.

Economisch nieuws was er woensdag volop, maar leek geen grote indruk te maken. De Amerikaanse detailhandel verkocht iets meer in de afgelopen maand, zoals was verwacht, en de industriële productie daalde in oktober, waar een kleine stijging was voorzien. Meevallende productieprijzen in de VS ondersteunen de hoop dat de inflatiedruk daadwerkelijk afneemt.

Zorgen over een mogelijke escalatie van het conflict in Oekraïne na een raketinslag in Polen verdwenen weer vlot, toen werd geconcludeerd dat dit onopzettelijk was en waarschijnlijk zelfs om afweerraketten van Oekraïne ging. Even werd gevreesd voor een opzettelijke aanval van Rusland op NAVO-grondgebied, die een harde reactie van het militaire bondgenootschap zou vereisen.

Woensdagavond zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski evenwel dat de raket die in Polen neerkwam, en daarbij twee mensen doodde, niet uit Oekraïne afkomstig is. Zelenski wees Rusland aan als schuldige, op basis van zijn militaire inlichtingen.

Ook Amerikaanse beleggers besloten woensdagavond tot winstnemingen, met een verliezen voor hoofdgraadmeter S&P 500 en techbeurs Nasdaq van respectievelijk 0,8 procent en 1,5 procent.

Retailer Target woog op het sentiment na rapportering van een omzetdaling, waarbij met de beschuldigende vinger werd gewezen naar de inflatie, die de koopkracht van consumenten zou ondermijnen. De outlook werd door Target verlaagd en ook andere beursgenoteerde retailers kwamen onder druk te staan.

Het aandeel van de S&P 500 component sloot 13 procent lager.

President Joe Biden feliciteerde vannacht de Republikeinen met de overwinning in het Huis van Afgevaardigden. De overwinning komt niet als een verrassing en stelt de Republikeinen in staat om Democratische wetgeving te dwarsbomen, hetgeen doorgaans door beleggers op prijs wordt gesteld. De verwachte 'rode golf' bleef echter uit.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,5 procent lager op 85,59 dollar in New York. In de Aziatische handel vanochtend koerst de future met 1,2 procent verder omlaag.

De beurs in Hongkong, met een zware weging van techaandelen, verliest vanochtend ongeveer twee procent, terwijl Seoel, met veel halfgeleiders, een procent prijs geeft. De beurs in Sydney boekt daarentegen een nipte winst.

Om elf uur is alle aandacht gericht op de vrijgave van de inflatie in de eurozone in oktober. Ook de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen kunnen vanmiddag op extra aandacht rekenen.

Bedrijfsnieuws

NN Group verhoogde, zoals verwacht, de doelstelling voor de jaarlijkse aanwas van kapitaal, maar houdt de doelen voor de teruggave van kapitaal in de komende jaren ongewijzigd. Dat bleek uit een update die de verzekeraar donderdag publiceerde in aanloop naar een beleggersdag in Londen.

ForFarmers scherpte de strategie voor 2025 op een aantal punten aan, naar eigen zeggen om beter te kunnen inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden. ForFarmers streeft nu naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van ten minste 10 procent in 2025, onverwachte gebeurtenissen buiten beschouwing gelaten.

Lucas Bols boekte in het afgelopen halfjaar naar eigen zeggen solide resultaten en zal weer dividend uitkeren.

Air France-KLM haalde met succes 305,3 miljoen euro op met een diep achtergestelde converteerbare lening. De lening, die geen einddatum kent, kan worden omgezet in maximaal 200 miljoen nieuwe of bestaande aandelen.

Deutsche Bank verhoogde het advies voor ABN AMRO van Houden naar Kopen en het koersdoel van 13,00 naar 16,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,8 procent tot 3.958,88 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.553,70 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 11.183,66 punten.