Meer jaaromzet voor Thyssenkrupp

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft over het gebroken boekjaar 2021/2022 meer omzet geboekt en de orderinstroom met ruim 10 procent zien oplopen. Dit maakte het Duitse industriële conglomeraat donderdagochtend bekend met de vrijgave van cijfers. De omzet kwam over het boekjaar, dat eindigde op eind september, uit op 41,1 miljard euro, een stijging met 21 procent. De orderinstroom liep met 12 procent op naar 44,3 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 796 miljoen euro over het boekjaar 2020/2021 naar 2,1 miljard euro in het afgelopen boekjaar. De vrije kasstroom bleef negatief op 476 miljoen euro. Dividend De onderneming deed een dividendvoorstel van 0,15 euro per aandeel Thyssenkrupp. Outlook Het aangepaste EBIT-resultaat zal het komende boekjaar naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van 500 tot 1 miljard euro. Dit was afgelopen jaar nog 2,1 miljard euro. Het nettoresultaat zal voor het lopende boekjaar 2022/2023 ten minste break even zijn. Dit geldt ook voor de vrije kasstroom. Bron: ABM Financial News

