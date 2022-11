Republikeinen winnen Huis van Afgevaardigden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) President Joe Biden heeft vannacht de Republikeinen gefeliciteerd met hun overwinning in het Huis van Afgevaardigden. Afgelopen weekend werd al duidelijk dat de Democraten de controle in de Senaat hebben behouden. Voor de tussentijdse verkiezingen op 8 november hadden de Democraten nog de meerderheid in beide kamers. De overwinning komt niet als een verrassing en stelt de Republikeinen in staat om Democratische wetgeving te dwarsbomen, hetgeen doorgaans door beleggers op prijs wordt gesteld. De verwachte 'rode golf' bleef echter uit. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.