NN Group verhoogt doelstelling kapitaalaanwas

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft zoals verwacht zijn doelstelling voor de jaarlijkse aanwas van kapitaal verhoogd, maar houdt de doelen voor de teruggave van kapitaal in de komende jaren ongewijzigd. Dat blijkt uit een update die de verzekeraar donderdag publiceerde voor zijn beleggersdag. De doelstelling voor de kapitaalaanwas gaat naar 1,8 miljard euro in 2025. In de afgelopen jaren was die doelstelling 1,5 miljard euro. De hogere doelstelling voor het jaarlijks te genereren kapitaal komt overeen met de verwachtingen van analisten. De consensusverwachting voor deze maatstaf lag al op 1,8 miljard euro, stelde Berenberg in aanloop naar de beleggersdag, voor de periode tot en met 2024. JPMorgan zag een bedrag van 2,0 miljard euro als haalbaar voor 2025. NN Group houdt vast aan zijn doelstelling om een progressief dividend uit te keren, met daarnaast een jaarlijkse aandeleninkoop van tenminste 250 miljoen euro. Sommige analisten verwachtten dat er meer dividend of aandeleninkopen in het verschiet zouden worden gesteld. NN Group zei verder op koers te liggen om de financiële doelen voor 2023 eerder dan de planning te behalen. De nieuwe strategie werd twee jaar geleden ingezet tijdens de coronapandemie, en nu zijn er geopolitieke spanningen en een energiecrisis die de economische vooruitzichten de komende jaren zullen beïnvloeden, zei CEO David Knibbe. Het Niet-Leven-bedrijf zal verder worden geoptimaliseerd en NN Group mikt op een gecombineerde ratio van 93 tot 95 procent. Bron: ABM Financial News

