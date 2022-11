Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 11 november zijn gestegen/gedaald met 5,4 miljoen vaten tot 435,4 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen wel met 2,2 miljoen vaten tot 207,9 miljoen vaten. En ook de voorraden stookolie en diesel stegen met 1,1 miljoen vaten tot 107,4 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 92,9 procent. Dat was 92,1 procent een week eerder. Geopolitieke zorgen drukten woensdag op het sentiment, een raketinslag op Pools grondgebied. Een belangrijke pijpleiding die olie naar Oost-Europa brengt, kwam ook stil te liggen nadat de stroom was uitgevallen, wat gevolgen had voor de stromen naar Hongarije, Tsjechië en Slowakije, aldus analisten ANZ. Daarnaast werd de markt opgeschrikt door het nieuws dat een Israëlische olietanker in de Golf van Oman is geraakt door een vermoedelijke Iraanse drone. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,5 procent, ofwel 1,33 dollar, lager op 85,59 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

