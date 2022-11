Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 430,15 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,0 procent op 14.234,03 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,5 procent op 6.607,22 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 7.351,19 punten. De koersen stonden onder druk door oplopende geopolitieke zorgen na een raketinslag op Pools grondgebied. De raket, die twee mensen doodde, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een Oekraïens luchtverdedigingssysteem en niet afgevuurd door de Russen. Dat zorgde voor wat opluchting. Het sentiment werd verder onderuit gehaald door het nieuws dat een Israëlische olietanker in de Golf van Oman is geraakt door een drone, vermoedelijk van Iraanse makelij. De schade zou volgens de rederij beperkt zijn. "Geopolitieke zorgen zijn natuurlijk nooit positief voor de markt", zei marktanalist Peter Cardillo van Spartan Capital Securities. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Britse producentenprijzen op jaarbasis in oktober met 19,2 procent zijn gestegen, terwijl de consumentenprijzen met 11,1 procent stegen. De euro/dollar noteerde op 1,0405. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0347 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0348 op de borden. Olie werd woensdag tot 2,6 procent goedkoper. Uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Alstom zag in het afgelopen halfjaar de omzet en de resultaten stijgen. Het aandeel won 6,5 procent. Het aandeel Prosus sloot in Amsterdam 0,9 procent hoger. Het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang houdt, heeft voor het tweede kwartaal op rij de omzet zien terugvallen. Tegelijk liet Tencent weten het grootste deel van zijn belang in de maaltijdbezorger Meituan uit te keren als dividend. In Parijs noteerde Thales 2,8 procent hoger, Totalenergies steeg 1,0 procent, terwijl Renault 3,9 procent lager noteerde. In Frankfurt won Deutsche Boerse 2,9 procent, Daimler Truck steeg 1,1 procent en Allianz noteerde eveneens 1,1 procent hoger. Porsche Automobil verloor 5,5 procent, terwijl Mercedes-Benz 6,0 procent daalde. In Amsterdam stonden de halfgeleideraandelen onder druk na een waarschuwing van Micron Technology. ASML en Besi daalden 3,6 en 4,3 procent en ASM International werd zelfs 4,6 procent goedkoper. "Het geeft nog maar eens aan dat het geheugensegment duidelijk in een downcycle zit", zei analist Marc Hesselink van ING tegen ABM Financial News. "Het helpt niet, maar dit is minder belangrijk voor ASML en ASMI. Besi heeft sowieso weinig exposure naar het geheugensegment." Auto-aandelen hadden het ook lastig. Zo daalde Mercedes-Benz 6,0 procent en Porsche 5,5 procent. Het Franse Renault werd 3,7 procent goedkoper. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 3.970,99 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

