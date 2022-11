Techaandelen onderuit in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na sombere berichten van Micron Technology, dat de productie van halfgeleiders terugschroeft vanwege een sterk verslechterde markt.

De AEX daalde 1,0 procent tot 709,11 punten. De halfgeleiders in de hoofdindex sloten de rij, met verliezen tot vijf procent, nadat Micron meldde de productie van zijn DRAM en NAND chips met 20 procent te verlagen. Ook het Amerikaanse Target kwam met sombere berichten over een verslechterende consumentenmarkt.

De AMX verloor 1,8 procent, omlaag getrokken door Air France-KLM. Ook de Smallcaps-index leverde 1,8 procent in.

Economisch nieuws was er volop, maar leek geen grote indruk te maken. De Amerikaanse detailhandel verkocht iets meer in de afgelopen maand, zoals was verwacht, en de industriële productie daalde in oktober, waar een kleine groei was voorzien. De bedrijfsvoorraden stegen licht, wat geen verrassing was, en het vertrouwen van de Amerikaanse huizenbouwers verslechterde in november, zoals ook was voorspeld.

De olievoorraden daalden afgelopen week fors, met 5 miljoen vaten. Dit hield de daling van de olieprijs niet tegen. Deze daalde met ongeveer 2 procent tot 84,64 dollar in New York voor WTI-olie en tot 91,97 dollar voor Brent.

Zorgen over een mogelijke escalatie van het conflict in Oekraïne na een raketinslag in Polen verdwenen, toen bleek dat dit onopzettelijk was en waarschijnlijk om afweerraketten van Oekraïne ging. Even werd gevreesd voor een opzettelijke aanval van Rusland op NAVO-grondgebied, die een harde reactie van het militaire bondgenootschap zou vereisen.

Volgens Lynx wachten beleggers in Europa vooral op nieuwe impulsen. In dit licht zullen Europese inflatiecijfers, die op donderdag naar buiten komen, op aandacht van de markt kunnen rekenen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0393, na het grootste deel van de dag boven 1,04 te hebben gestaan.

Stijgers en dalers

Defensieve aandelen Wolters Kluwer en RELX bleven overeind in de AEX, maar het aantal stijgers was beperkt. Ook de voedingsbranche, met Unilever, Ahold Delhaize en Heineken, schreef groene cijfers met plussen van minder dan een procent.

Shell leverde de winst in die werd geboekt na de zorgen over de raketinslag in Polen, die de olieprijs opdreef. Het aandeel sloot 0,5 procent lager.

Prosus steeg 0,9 procent, geholpen door de kwartaalcijfers van Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. De Chinese maker van games hoopt te profiteren van een minder negatieve houding van de Chinese autoriteiten.

ASMI was de grootste daler onder de hoofdfondsen met een verlies van 4,6 procent. Besi en ASML daalden 4,3 en 3,6 procent. De waarschuwing van Micron "geeft nog maar eens aan dat het geheugensegment duidelijk in een downcycle zit”, zei analist Marc Hesselink van ING tegen ABM Financial News. "Het helpt niet, maar dit is minder belangrijk voor ASML en ASMI. Besi heeft sowieso weinig exposure naar het geheugensegment."

In de AMX was Fugro één van de zeldzame stijgers met een plus van 1,5 procent, na een "groot" contract van Energinet voor bodemonderzoek voor het North Sea 1 offshore windenergieproject.

Inpost verloor 1,5 procent, ondanks een koersdoelverhoging door Goldman Sachs.

Air France-KLM verloor zelfs 10,5 procent tot 1,26 euro. De luchtvaarder haalt 300 miljoen euro op met diep achtergestelde converteerbare obligaties. De lening kan worden omgezet in maximaal 200 miljoen aandelen.

PostNL, TKH en Basic-Fit waren ook grote dalers met verliezen van meer dan 5 procent. Na een kwartaalupdate op dinsdag kreeg TKH vandaag verschillende koersdoelverlagingen voor de kiezen van Degroof Petercam en ING.

Onder de kleinere aandelen leverden de relatieve nieuwkomers Majorel Group en CM.com meer dan 5 procent in. Ook Avantium moest het ontgelden en sloot 4 procent lager.

Nedap hield het verlies nog heel beperkt met een min van 0,2 procent.

Lokaal schoot het centenfonds Lavide 16 procent omhoog tot 0,42 euro. Lavide houdt op 27 december een aandeelhoudersvergadering waarin de lege beurshuls een nieuwe naam moet krijgen en een nieuwe CEO in de persoon van Diede van den Ouden.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerde Wall Street in het rood. De S&P500 index daalde 0,4 procent.