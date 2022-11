Air France-KLM sluit boek converteerbare lening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft de boeken gesloten voor de diep achtergestelde converteerbare lening ter waarde van circa 300 miljoen euro die op dit moment wordt geplaatst bij beleggers. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij woensdagmiddag bekend. De lening, die geen einddatum kent, kan worden omgezet in maximaal 200 miljoen nieuwe of bestaande aandelen. De prijs zal binnen de aangegeven bandbreedte liggen, voorziet Air France-KLM. Er werd voor ruim meer dan 300 miljoen euro ingetekend op de lening, en het bedrag zal dan ook dichtbij die 300 miljoen euro uitkomen. De grote aandeelhouder CMA CGM, die een belang heeft van 9 procent, heeft ingetekend naar rato van zijn aandelenbelang, merkte Air France-KLM op. Nederland, ook één van de grootaandeelhouders van Air France-KLM, neemt geen deel aan de uitgifte, hoewel dit wel is gevraagd. "Het kabinet is van mening dat deelname aan de uitgifte van dit instrument niet nodig is om de Nederlandse publieke belangen te borgen", zegt minister Sigrid Kaag in een brief aan de Tweede Kamer En volgens deze brief doet Frankrijk ook niet mee. Indien de obligaties daadwerkelijk worden geconverteerd, dan daalt het belang van Nederland in Air France-KLM van 9,34 naar 8,66 procent. En het stemrecht gaat dan van 10,77 naar 10,00 procent. Bron: ABM Financial News

