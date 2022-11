Wall Street zakt in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na teleurstellende resultaten en commentaren van retailer Target, en import- en exportprijzen die minder sterk daalden.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,3 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,4 procent lager van start te gaan.

De beurs zit in de lift sinds de consumentenprijzen vorige week minder hard bleken te zijn gestegen en deze week de producentenprijzen ook minder hard stegen dan een maand eerder. Dit voedt hoop dat de inflatie heeft gepiekt en dat de Federal Reserve minder agressief kan worden in het verhogen van de beleidsrente.

"Het tamme cijfer voor de Amerikaanse producentenprijzen steunde de hoop dat de inflatiedruk aan het afnemen is en trok de rendementen op staatsleningen omlaag", stelde Peel Hunt.

De Fed heeft in acht maanden tijd de beleidsrente met 375 basispunten verhoogd en de S&P500-index staat sinds begin dit jaar op een min van 16 procent. Fed-officials John Williams, Michael Barr en Christopher Waller spreken vandaag bij verschillende gelegenheden.

Woensdag bleek dat de import- en exportprijzen in oktober nog steeds daalden, maar minder hard dan in de voorgaande maanden. Op jaarbasis zijn de prijzen nog wel hoger.

De Amerikaanse detailhandel boekte in oktober 1,3 procent meer omzet dan een maand eerder. Dit was dichtbij de verwachting van economen van 1,2 procent groei, na een stabiele omzet in september.

Later woensdag volgen nog cijfers over de industriële productie in oktober, die naar verwachting een fractie is gegroeid, over de bedrijfsvoorraden in september en het vertrouwen van de huizenbouwers in november, dat iets zou zijn gedaald van 38 naar 36 punten.

Ook zijn er wekelijkse cijfers over de olievoorraden.

De olieprijs daalde vooralsnog. Een december-future West Texas Intermediate daalde 1,2 procent tot 85,77 dollar. Brent-olie voor januari kostte 93,00 dollar, een daling van 0,9 procent.



De euro/dollar sterkte verder aan en noteerde op 1,0414. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0351 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Target zag de winst halveren en stelde daarmee teleur. Het aandeel lijkt 15 procent lager te gaan openen. Het bedrijf zag de trends in de laatste weken van het afgelopen kwwrtaal "aanzienlijk" verzwakken, omdat klanten minder uitgeven door de hoge inflatie, stijgende rente en economische onzekerheid, volgens CEO Brian Cornell. In de outlook werd Targer ook voorzichtiger.

Sectorgenoot Lowe's lijkt wel 2 procent hoger te openen, nadat de winstverwachting werd verhoogd. De winst kelderde afgelopen kwartaal van 2 miljard naar 154 miljoen dollar, door hogere kosten en een afschrijving van ruim 2 miljard dollar op de Canadese activiteiten.

Diverse andere resultaten krijgen een zeer negatieve ontvangst.

Advance Auto Parts noteerde 15 procent lager in de handel voorbeurs. De winst viel tegen en de winstverwachting voor het jaar werd verlaagd.

Lulu's Fashion Lounge verloor 16 procent voorbeurs. Ook dit bedrijf verlaagde de verwachtingen en wees op margedruk.

Carnival verloor 13 procent voorbeurs. Het bedrijf herfinanciert obligaties die in 2024 moeten worden afbetaald met een plaatsing van leningen met een looptijd tot 2027 ter waarde van 1 miljard dollar.

Estee Lauder neemt Tom Ford over voor zo'n 2,8 miljard dollar. Het aandeel Estee Lauder stijgt voorbeurs 2 procent.

Tot slot kondigde Micron Technology aan de productie van twee belangrijke chips met 20 procent te verlagen vanwege de verslechterde marktomstandigheden. Het aandeel lijkt bij opening 3 procent prijs te geven.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3.991,73 punten, de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 33.592,92 punten en technologie-index Nasdaq klom 1,5 procent tot 11.358,41 punten.